Маврикий примет участие в СМИД «Россия — Африка» в Сочи

Участие в СМИД «Россия — Африка» в Сочи подтвердил Маврикий. Информация об этом появилась в Telegram-канале российского посольства в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«И вот уже первые плоды нашей сегодняшней встречи — Маврикий подтвердил свое участие в СМИД Россия — Африка», — сказано в публикации.

Первый российско-африканский форум на уровне министров иностранных дел пройдет в Сочи 9 и 10 ноября. В нем будет участвовать, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Конференция пройдет в университете «Сириус». Ранее о планах участвовать в форуме заявил также министр иностранных дел Руанды.

В ходе конференции участники обсудят вопросы, касающиеся безопасности, торговых связей, инвестиций, развития сельского хозяйства. Темами для обсуждения также станут горнорудный комплекс, образование, здравоохранение. Точное количество участников предстоящего мероприятия пока неизвестно.

Вячеслав Рыжков