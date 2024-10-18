Маврикий примет участие в СМИД «Россия — Африка» в Сочи
Участие в СМИД «Россия — Африка» в Сочи подтвердил Маврикий. Информация об этом появилась в Telegram-канале российского посольства в стране.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«И вот уже первые плоды нашей сегодняшней встречи — Маврикий подтвердил свое участие в СМИД Россия — Африка», — сказано в публикации.
Первый российско-африканский форум на уровне министров иностранных дел пройдет в Сочи 9 и 10 ноября. В нем будет участвовать, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Конференция пройдет в университете «Сириус». Ранее о планах участвовать в форуме заявил также министр иностранных дел Руанды.
В ходе конференции участники обсудят вопросы, касающиеся безопасности, торговых связей, инвестиций, развития сельского хозяйства. Темами для обсуждения также станут горнорудный комплекс, образование, здравоохранение. Точное количество участников предстоящего мероприятия пока неизвестно.