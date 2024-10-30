«Ничего еще не решено»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам визита в Грузию заявил, что прошедшие в стране парламентские выборы были честными и прозрачными. Правда, оппозиция и президент республики итоги голосования не признают: в Тбилиси 29 октября продолжились акции протеста, обошлось без происшествий. Между тем венгерский политик обвинил в подготовке заговора против себя, в частности, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что вокруг Грузии идет серьезная борьба интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Виктор Орган побывал в Тбилиси, можно сказать, в драматический момент, когда в стране подводили итоги парламентских выборов. На центральной площади столицы проходил митинг против их итогов. Высокого гостя освистали и даже неприличные слова в его адрес выкрикивали. Тем не менее премьер-министр Венгрии, в отличие от многих своих коллег по Евросоюзу, пришел к выводу, что выборы были честными и прозрачными, а народ Грузии принял правильное решение, проголосовав за мир и не позволив республике стать «второй Украиной».

Этот тезис использует партия «Грузинская мечта», которая по итогам финальных подсчетов местного ЦИК имеет высокие шансы остаться правящей. Орбан заявил, что продолжит всячески поддерживать интеграцию страны в ЕС. Затем он достаточно неожиданно рассказал, что вскрыл заговор против себя, а руководят этим процессом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава крупнейшей фракции в Европарламенте, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Политики давно уже в плохих отношениях, но до такого дошло впервые.

В чем, собственно, дело? С чем связана такая активность Виктора Орбана? Похоже, что грузинского избирателя, в том числе и настроенного на вхождение республики в ЕС, пытаются убедить в том, что двери в сообщество для них по-прежнему открыты, а «Грузинская мечта» — самая что ни на есть проевропейская партия, несмотря на то, что Брюссель недвусмысленно намекает, а то и прямо говорит, что с этой политической силой ему не по пути и в случае ее утверждения во власти о евроинтеграции Тбилиси придется забыть, по крайней мере, на какое-то время, тем более если появятся доказательства, что выборы были действительно нечестными.

При этом создается такое впечатление, что «Мечтатели», со своей стороны, пытаются отождествить Орбана со всем ЕС. Они говорят: вот, видите, к нам приехал действующий председатель Евросоюза и он поддерживает наше вступление в организацию. Тогда как в объединении ясно дают понять, что Венгрия представляет исключительно себя и все эти заявления — лишь личное мнение господина Орбана, никто вас никуда не принимает.

Так может показаться, что грузинского гражданина пытаются ввести в заблуждение.

При этом господин премьер-министр сам же и указывает, что его позиции не столь убедительные. И как может быть по-другому, если европейские руководители против него заговор готовят? Или речь идет о некой альтернативе ЕС с опорой на традиционные ценности, назовем это так. Туда пытаются позвать Грузию, а среди других участников, допустим, будут Россия, Словакия, Белоруссия и иные. Может быть, и Украина со временем присоединится. Уж не на это ли намекает господин Орбан?

Как бы то ни было, за Грузию идет нешуточная борьба, и ничего еще не решено, несмотря на показательное спокойствие оппозиции. Знаете, кто в тихом омуте водится. Покой всегда относителен. Но не будем нагнетать, есть мнение многочисленных специалистов, что у противников «Грузинской мечты» мало шансов.

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