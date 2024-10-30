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Коммерсантъ FM
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«Ничего еще не решено»

Дмитрий Дризе — о миссии Виктора Орбана в Грузии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам визита в Грузию заявил, что прошедшие в стране парламентские выборы были честными и прозрачными. Правда, оппозиция и президент республики итоги голосования не признают: в Тбилиси 29 октября продолжились акции протеста, обошлось без происшествий. Между тем венгерский политик обвинил в подготовке заговора против себя, в частности, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что вокруг Грузии идет серьезная борьба интересов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Виктор Орган побывал в Тбилиси, можно сказать, в драматический момент, когда в стране подводили итоги парламентских выборов. На центральной площади столицы проходил митинг против их итогов. Высокого гостя освистали и даже неприличные слова в его адрес выкрикивали. Тем не менее премьер-министр Венгрии, в отличие от многих своих коллег по Евросоюзу, пришел к выводу, что выборы были честными и прозрачными, а народ Грузии принял правильное решение, проголосовав за мир и не позволив республике стать «второй Украиной».

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Этот тезис использует партия «Грузинская мечта», которая по итогам финальных подсчетов местного ЦИК имеет высокие шансы остаться правящей. Орбан заявил, что продолжит всячески поддерживать интеграцию страны в ЕС. Затем он достаточно неожиданно рассказал, что вскрыл заговор против себя, а руководят этим процессом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава крупнейшей фракции в Европарламенте, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Политики давно уже в плохих отношениях, но до такого дошло впервые.

В чем, собственно, дело? С чем связана такая активность Виктора Орбана? Похоже, что грузинского избирателя, в том числе и настроенного на вхождение республики в ЕС, пытаются убедить в том, что двери в сообщество для них по-прежнему открыты, а «Грузинская мечта» — самая что ни на есть проевропейская партия, несмотря на то, что Брюссель недвусмысленно намекает, а то и прямо говорит, что с этой политической силой ему не по пути и в случае ее утверждения во власти о евроинтеграции Тбилиси придется забыть, по крайней мере, на какое-то время, тем более если появятся доказательства, что выборы были действительно нечестными.

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При этом создается такое впечатление, что «Мечтатели», со своей стороны, пытаются отождествить Орбана со всем ЕС. Они говорят: вот, видите, к нам приехал действующий председатель Евросоюза и он поддерживает наше вступление в организацию. Тогда как в объединении ясно дают понять, что Венгрия представляет исключительно себя и все эти заявления — лишь личное мнение господина Орбана, никто вас никуда не принимает.

Так может показаться, что грузинского гражданина пытаются ввести в заблуждение.

При этом господин премьер-министр сам же и указывает, что его позиции не столь убедительные. И как может быть по-другому, если европейские руководители против него заговор готовят? Или речь идет о некой альтернативе ЕС с опорой на традиционные ценности, назовем это так. Туда пытаются позвать Грузию, а среди других участников, допустим, будут Россия, Словакия, Белоруссия и иные. Может быть, и Украина со временем присоединится. Уж не на это ли намекает господин Орбан?

Как бы то ни было, за Грузию идет нешуточная борьба, и ничего еще не решено, несмотря на показательное спокойствие оппозиции. Знаете, кто в тихом омуте водится. Покой всегда относителен. Но не будем нагнетать, есть мнение многочисленных специалистов, что у противников «Грузинской мечты» мало шансов.

Протесты в Тбилиси

Протесты в Тбилиси

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