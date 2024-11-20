Сегодня исполняется 78 лет патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда и Герой Труда РФ, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, композитор Александра Пахмутова:

— Ваше Святейшество! Многоуважаемый Патриарх Кирилл! Благодарю вас за нескончаемый труд на благо нашей Родины и Русской православной церкви. По случаю Вашего дня рождения примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья и неиссякаемых духовных сил! Многая и благая Вам лета!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»