Дни рождения
Сегодня исполняется 78 лет патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда и Герой Труда РФ, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, композитор Александра Пахмутова:
— Ваше Святейшество! Многоуважаемый Патриарх Кирилл! Благодарю вас за нескончаемый труд на благо нашей Родины и Русской православной церкви. По случаю Вашего дня рождения примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья и неиссякаемых духовных сил! Многая и благая Вам лета!