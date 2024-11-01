Северо-запад Челябинска обретает центр

В самой густонаселенной части Челябинска, на северо-западе, планируют создать новый общественный и спортивный центр города. На участке, расположенном на берегу реки Миасс, завершено возведение здания многофункционального спортивного комплекса РМК-Арена. На объекте вместимостью до 8 тыс. зрителей начались отделочные работы. Рядом завершается строительство велопешеходного вантового моста, который соединит этот участок с городским бором. Эксперты считают, что территория имеет все шансы стать альтернативой центру Челябинска. По их мнению, создание новых объектов с сопутствующим благоустройством набережной повысит качество жизни горожан и привлекательность прилегающих кварталов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У территории на Университетской набережной есть все шансы стать альтернативным центром Челябинска

Фото: Олег Кормильцев У территории на Университетской набережной есть все шансы стать альтернативным центром Челябинска

Фото: Олег Кормильцев

В соответствии с генеральным планом Челябинска основными принципами градостроительной политики на ближайшие 20 лет являются развитие города в существующих границах, а также полицентричность, когда каждый район многофункционален, а его жителям не приходится ехать в другое место за качественными услугами. Реализовать этот принцип на практике сейчас пытаются в одной из самых густонаселенных частей Челябинска — на северо-западе. Здесь на участке, расположенном на улице Университетской набережной, рядом с рекой Миасс строят комплекс спортивных и рекреационных объектов.

Крупнейшим из них является многофункциональный спортивный комплекс РМК-Арена. Недавно его строительство вышло на новый этап — полностью завершено возведение здания, начались внутренние отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций и оборудования. В целом объект выполнен на 70%. Также начался процесс монтажа оборудования первой в Челябинске профессиональной аэродинамической трубы, расположенной в РМК-Арене.

«Объект на самом деле уникальный. Это будет вторая по величине аэротруба в России. Она отличается тем, что имеет огромную прозрачную полетную зону — 16 м стекла. Такого в России точно нет и в мире таких труб единицы. На сегодняшний день у нас смонтирована основная проточная часть. Готовимся к установке, собственно, самой стеклянной полетной зоны»,— рассказал руководитель монтажных работ по установке аэротрубы, сотрудник ООО «Туннель технологии» Роман Мухин. По его словам, аэродинамическая труба будет универсальной и пригодной как для тренировок по всем международным дисциплинам парашютного спорта, так и для развлекательных полетов. Одновременно в аэротрубе диаметром 4,8 м смогут находиться до 20 спортсменов-профессионалов. Общая высота сооружения, включая непрозрачную часть, составит 24 м.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию пятиэтажного здания общей площадью более 48 тыс. кв. м запланирован на конец 2025-го — начало 2026 года. Объект в Челябинске возводит Русская медная компания. Общий объем инвестиций превышает 5,5 млрд руб. Комплекс должен стать основной площадкой в городе для единоборств, а также для игровых видов спорта — баскетбола и волейбола. Здесь будут тренироваться региональные спортивные школы. Проектом предусмотрены локации для занятий боксом, греко-римской борьбой, дзюдо, кикбоксингом, вольной борьбой, ММА и боевым самбо. Общая площадь тренировочных площадей для единоборств составит 4,2 тыс. кв.м.

На главной арене спортивного комплекса будут проводить состязания международного уровня с размещением 5 тыс. болельщиков, а также массовые концертные мероприятия на 8 тыс. зрителей. Проведение турниров по единоборствам предусмотрено и на малой арене. Комплекс также будет включать фитнес-клуб, медицинский центр, фудкорт, большой гардероб, где летом разместят магазин или музей.

На фасаде арены планируется разместить три светодиодных экрана общей площадью около 1 тыс. кв. м, а над центральным входом экран с медиа-стеклом. В целом внешний вид арены будет выполнен в стиле хай-тек. Рядом с комплексом планируется построить закрытую парковку, где будут предусмотрены места для электрокаров, а также около 30 зарядных устройств для них.

Директор РМК-Арены Николай Сандаков отмечает, что с момента появления первого проекта характеристики спорткомплекса существенно улучшились. «Мы очень внимательно относимся к новым технологическим возможностям, которые сейчас появляются, чтобы сделать арену еще более комфортной, удобной и для спортсменов, и для болельщиков, и для детей, которые будут учится в спортивных школах»,— говорит Николай Сандаков.

Рядом с этим объектом предусмотрены участки для создания теннисного центра с закрытыми и открытыми кортами и центра экстремальных видов спорта. Всю эту территорию руководство региона называет будущим «Спортивным городом». Кроме того, рядом строиться велопешеходный вантовый мост, который соединит эту территорию с городским бором и центром Челябинска.

Возведение вантового моста началось в марте этого года по инициативе промышленной группы «Конар». Это первый подобный объект в Челябинской области. Длина моста составит 93,4 м, ширина — 10 м, высота опорной конструкции — 39,6 м. Пролетное строение моста крепится на 16 тросах-вантах диаметром от 35 до 135 мм из высокопрочной оцинкованной углеродистой стали. Вся конструкция стоит на фундаменте из анкерных свай, которые применяются при возведении зданий в горной местности, строительстве метро. Изначально мост планировалось запустить ко Дню города в сентябре, но открытие перенесли на декабрь. Причиной стал дождевой паводок, из-за которого в конце июля-начале августа резко поднялся уровень воды в реке Миасс, и размыло временную дамбу, возведенную для строительства объекта. После сдачи объекта в эксплуатацию инженерно-техническим обслуживанием моста будет заниматься «Конар».

Директор компании Yellowstone development Денис Ни считает, что у территории на Университетской набережной есть все шансы стать альтернативным центром Челябинска. По его словам, за последнее десятилетие у северо-запада, который начинался как очень перспективная территория для жилой застройки, сформировалась главная проблема — отсутствие общественного центра.

«Там были малюсенькие центры в виде детской филармонии, кинотеатров “Киномакс Победа” и “Заречье”. Была надежда, что этот общественный центр сформируется в районе торгового комплекса “Фокус”, но ничего кроме торговли, там за все это время создано не было. При этом в генеральном плане, если внимательно посмотреть, видно, что все основные магистрали дальнего северо-запада сходятся в месте, где сегодня строится новая арена. С учетом того, что территория выходит на берег реки Миасс, где строится мост, все это действительно похоже на формирование локального общественного центра. Такого места, такой функции северо-западу не хватало. Конечно, жителям северо-запада меньше будет необходимости ездить в центр города. Маятниковая трудовая миграция, надеюсь, снизится. Ну и северо-запад станет, наверное, чуть более автономным.», — говорит Денис Ни. По его словам, перспективы этого места будут зависеть от того, как оно будет дальше застраиваться

«Если все вокруг город застроит объектами жилой недвижимости, а я думаю, что желающих много, то никакого общественного центра снова не случится, его размоют жильем. Если продолжится формирование набережной в зоне пешеходного моста каким-то общественными объектами, зонами рекреации, тогда у северо-запада появляется шанс»,— говорит господин Ни.

По его словам, скорее всего, жилая недвижимость, расположенная поблизости существенно подорожает. «Я думаю, что это будет наиболее привлекательная территория для проживания, и, думаю, что цены там, конечно, пойдут вверх»,— отмечает эксперт.

Директор ООО «УралНИИстромпроект — Проектная часть», архитектор Василий Важенин считает, что эта территория может стать местом притяжения не только для жителей северо-запада. «Там создается спортивный кластер. Дети будут ходить в секции, взрослые люди тоже смогут заниматься спортом. Плюс массовые мероприятия, концерты и соревнования там будут проводить. Так или иначе, наверное, это место станет точкой притяжения для жителей всего города. Для молодого населения развитие этой территории станет импульсом для того, чтобы жить здесь, оставаться в Челябинске, обосновываться именно на северо-западе. Я думаю, после того как строительство завершиться, стоимость жилья здесь существенно вырастет»,— говорит Василий Важенин.

Юлия Гарипова