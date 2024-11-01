В Челябинске с 7 по 9 ноября во второй раз состоится Русский экономический форум. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в интервью «Guide. Территория развития» рассказал об актуальных вопросах, которые будут обсуждаться на мероприятии, предварительных итогах 2024 года, а также поделился своим видением новой индустриальной политики региона и развития кадрового потенциала.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Guide: Русский экономический форум в Челябинске проходит во второй раз. Судя по названию и программе, его работа нацелена не только на обсуждение проблем и возможностей Челябинской области, но и на стратегическое видение развития экономики России в целом. Это так? Почему был выбран такой формат — не локальный, а более расширенный?

Алексей Текслер: Инициатива проведения форума принадлежит не только правительству Челябинской области, но и комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», которую я возглавляю, Общественной палате и Всемирному русскому народному собору. Поэтому мероприятие, действительно, имеет федеральный масштаб. В прошлом году в рамках дискуссий выступили более 190 спикеров, общее количество участников форума превысило три тысячи человек. Мы стремимся создать эффективную площадку для обсуждения внутренних экономических вопросов суверенной российской экономики. Так исторически сложилось, что существующие давно Петербургский и Восточный экономический форумы нацелены в первую очередь на презентацию страны внешним инвесторам. Мы считаем, что сейчас важно искать опору в собственных силах, налаживать межрегиональную кооперацию и видеть новые возможности. Наша задача — собрать людей, которых объединяет эта идея. Опыт проведения форума в 2023 году говорит, что такое взаимодействие по-настоящему эффективно.

G.: Какие можете отметить практические результаты прошлогоднего Русского экономического форума?

А. Т.: По итогам дискуссий в рамках первого Русского экономического форума мы подготовили более 30 предложений, которые направили в адрес правительства России и Центрального банка. Они касаются целого ряда направлений, в том числе решения демографических задач, укрепления технологического суверенитета, повышения производительности труда в экономике, стимулирования инвестиционной активности, развития предпринимательства. Многие из наших предложений нашли отражение в принятых правительственных документах и планах развития различных отраслей экономики. По итогам второго форума мы также соберем все предложения, сформулируем их и направим коллегам для возможной реализации на федеральном уровне.

G.: Значительный блок программы РЭФ посвящен обсуждению стратегии новой индустриализации России. Есть ли у экономического блока Челябинской области видение этой стратегии на уровне региона? Какие направления развития промышленности должны быть в приоритете, скажем, при распределении средств господдержки?

А. Т.: Один из важнейших вызовов для развития промышленности в Челябинской области — это решение кадрового вопроса. Оно может быть найдено благодаря повышению производительности труда и развитию бережливого производства. Но еще одна важная задача — автоматизация и роботизация производств для повышения эффективности труда. Челябинская область — один из лидеров в России по этому направлению. У нас работает «Завод роботов», это единственное предприятие в стране, которое вышло на серийное производство промышленных роботов-манипуляторов. В ближайшее время завершится разработка национального проекта «Средства производства и автоматизация», в рамках которого предусмотрен отдельный федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». Кроме того, в регионе создан и действует Центр промышленной роботизации. Еще одно востребованное направление — это станкостроение. Основные средства предприятий должны быть максимально локализованными, с минимальным количеством иностранных комплектующих. Это основа технологического суверенитета страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

G.: Вы затронули тему важности развития кадрового потенциала. В программе форума много внимания уделено демографическим вызовам современности. Как вы считаете, какие методы выстраивания кадровой политики в регионе могут быть самыми действенными?

А. Т.: К кадровой политике нужно подходить системно. Самая большая потребность в специалистах сейчас по рабочим и инженерным специальностям. В нашем регионе есть школы и даже детские сады, которые прививают детям интерес к техническому творчеству, совместно со Сбербанком запущен проект «Школа 21». В рамках федерального проекта «Профессионалитет» мы интегрируем колледжи и организации реального сектора экономики, чтобы будущие специалисты получали востребованные на рынке труда знания и умения. Мы создали 17 образовательных кластеров на базе учреждений среднего профессионального образования. По этому показателю мы абсолютные лидеры в стране. Особенно отмечу, что 1 сентября вместе с Челябинским кузнечно-прессовым заводом в ЮУрГУ мы открыли факультет «Мехатроники и робототехники», где будут обучаться специалисты для работы, в том числе, на «Заводе роботов». Кроме того, группа компаний «Конар» совместно с ЮУрГУ запустила факультет «Машиностроение и технологии». Бизнес и сам понимает, что нужно вкладываться в развитие кадрового потенциала, готовых специалистов на рынке труда сейчас мало. Поэтому все наши крупные работодатели налаживают взаимодействие с профильными вузами. Магнитогорский металлургический комбинат, например, тесно сотрудничает с МГТУ, предприятия в Озерске и Снежинске — с МИФИ.

G.: Если сравнить влияние санкций и пандемии коронавируса на экономику Челябинской области, какой удар был сильнее? Можно ли сказать, что промышленность Челябинской области в целом приспособилась к санкциям?

А. Т.: Если говорить о том, что сильнее повлияло на экономику, пандемия или санкции, то я скажу, что сильнее всего повлияла высокая ключевая ставка Банка России. С последствиями пандемии коронавируса мы уже достаточно давно справились, санкционный период проходит в целом нормально. Сейчас именно невыгодные условия банков по коммерческим кредитам сдерживают инвестиционную активность предприятий. В связи с этим мы видим, например, что в стране замедляется развитие строительного сектора, который является крупным потребителем промышленной продукции, в том числе металлургической. Мы неоднократно обозначали свою обеспокоенность и будем продолжать акцентировать внимание на том, что ключевая ставка сейчас находится на запретительном уровне для развития бизнеса. Этот вопрос будем активно обсуждать на Русском экономическом форуме. У нас есть ряд предложений по сохранению стимулирующего кредитования для приоритетных отраслей экономики и одновременного «охлаждения» потребительского кредитования, в первую очередь разгоняющего инфляцию.

Челябинская область — промышленный регион, а промышленность постоянно нуждается в инвестициях на закупку оборудования, амортизационные отчисления и так далее. Сейчас основным источником инвестиций являются собственные деньги предприятий. Так быть не должно. Чтобы идти вперед, бизнесу нужны дешевые длинные деньги, предоставленные финансовыми институтами.

G.: Какие предварительные итоги 2024 года для экономики Челябинской области можно подвести? Это был удачный год?

А. Т.: Челябинская область держит хороший темп развития экономики, который взяла в прошлом году. Мы видим, что по итогам года ВРП Челябинской области приблизится к 3 трлн руб., еще шесть лет назад эта сумма была в два раза меньше. Объем инвестиций в основной капитал составит полтриллиона рублей. С учетом «усилий» ЦБ РФ по охлаждению экономики это очень хороший результат. Среднемесячная зарплата в Челябинской области в первом полугодии выросла на 22,4%, а реальная — на 13,8%. Это я хочу отметить отдельно, потому что самое важное для нас — повышение благосостояния и качества жизни жителей Челябинской области.

G.: Челябинская область в 2024 году показала наилучшие результаты в национальном инвестиционном рейтинге среди регионов Урала. За счет чего удается наращивать объем инвестиций в наше турбулентное время?

А. Т.: Как я уже сказал, к сожалению, в условиях «дорогих денег» основной источник инвестиций сейчас — это собственные средства предприятий. Наши предприятия не сдаются даже в этих условиях. Работа по наращиванию инвестиций в развитие сейчас требует от компаний нестандартных решений. Нужно находить собственные финансовые резервы. Для этого бизнес активнее работает со спросом, повышает производительность труда, сокращает издержки.

Мы со своей стороны стараемся делать все, что от нас зависит, для улучшения инвестиционного климата. Мы помогаем перспективным производителям получить земельные участки для расширения, сопровождаем процессы по технологическому присоединению к электросетям, водоснабжению, газу. В ряде случаев предприятия могут получить льготные заемные средства для своего развития, эта работа реализуется через наши институты поддержки — центр «Мой бизнес», Фонд развития промышленности Челябинской области. Кроме того, нужно отметить широкий набор налоговых льгот для предприятий, которые работают по упрощенной системе обложения, инвестиционные вычеты, в этом году мы обнулили единый сельскохозяйственный налог.

Сейчас работаем над созданием особой экономической зоны. В начале октября подали заявку на ее регистрацию в Минэкономразвития России. Во время недавнего рабочего визита в Челябинскую область министра экономического развития РФ Максима Решетникова 18 октября обсудили с ним концепцию будущей ОЭЗ и получили его поддержку.

G.: 2024 год был отмечен активной внешнеэкономической деятельностью предприятий Челябинской области. Какие зарубежные направления сейчас являются стратегическими для региона?

А.Т.: Мне кажется, у нас каждый год отмечен активной внешнеэкономической деятельностью. Это один из наших важнейших приоритетов. Как промышленный регион, мы должны искать новые рынки сбыта в условиях санкционной политики недружественных стран. Если этого не делать, то некоторые наши предприятия останутся недозагруженными. Понимая это, мы активно расширяем экспортные направления. Сегодня наши главные партнеры — это страны СНГ и Азии, активно взаимодействуем со странами Ближнего Востока, в частности с Саудовской Аравией, Оманом и Ираном. В этом году проложили путь к новому перспективному направлению — Бразилии. При этом мы не забываем, что важны не только внешнеэкономические связи, но и межрегиональные. Поэтому усиливаем кооперацию предприятий из Челябинской области и других субъектов России. Для активизации этой работы в правительстве я поручил создать отдельное ведомство — Министерство международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области.

Беседовала Карина Кальярова