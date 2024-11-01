Основной инстинкт бизнеса

Предприниматели в Челябинской области все реже делятся с журналистами планами и идеями, стараются не разглашать информацию об объемах инвестиций в развитие и сроках реализации проектов. Кажется, в ковидные времена осторожность стала для бизнеса одним из главных инстинктов. Санкции его только обострили. Для кого-то осмотрительное молчание связано с неопределенностью завтрашнего дня, для других — с гостайной из-за специфики выпускаемой продукции. Тем ценнее для нас становится честный разговор с представителями бизнеса и власти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карина Кальярова, редактор GUIDE «Территория развития»

Фото: из личного архива Карины Кальяровой Карина Кальярова, редактор GUIDE «Территория развития»

Фото: из личного архива Карины Кальяровой

Экономическая жизнь в регионе не замерла в ожидании снижения ключевой ставки или роста потребительского спроса. Компании в Челябинской области продолжают заниматься модернизацией, строить производственные площадки, выходить на новые рынки. Представителям приоритетных отраслей экономики помогает участие в государственных программах льготного финансирования. Остальным нужно все время находить нестандартные решения и новые источники привлечения финансирования. Многим приходится надеяться только на свои силы в условиях неподъемно дорогих кредитов. Но, конечно, в таком случае осторожность снова берет верх и не позволяет планировать долгосрочные инвестиции.

Несмотря на «охлаждение экономики», по прогнозам, ВРП Челябинской области в 2024 году ожидается на уровне 3 трлн руб. За последние пять лет он увеличился почти в два раза. Таким образом, опора на приоритетные отрасли и адаптивность в турбулентное время стали успешной стратегией поведения. Любые решения в условиях неопределенности требуют от предпринимателей не только осторожности, но и большой решимости. Экономические результаты региона говорят о том, что основным инстинктом бизнеса является все-таки смелость.

Карина Кальярова