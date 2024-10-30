MOL, да удал

Как стало известно “Ъ”, после разрешения кризиса вокруг поставок ЛУКОЙЛа по «Дружбе» через территорию Украины венгерская MOL в сентябре прокачала на свои НПЗ в Венгрии и Словакии около 300 тыс. тонн нефти. В результате заводы MOL, которые недавно уходили на ремонт, могут восстановить нефтепереработку. По данным “Ъ”, всего российские нефтекомпании в сентябре поставили для НПЗ Словакии и Венгрии 850 тыс. тонн нефти, в октябре объемы отгрузок ожидаются чуть выше этого уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Трейдер венгерской MOL, Moltrade-Mineralimpex Zrt, в сентябре поставил по нефтепроводу «Дружба» транзитом через Украину около 300 тыс. тонн российской нефти, рассказали собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Из этих объемов 90% отгружены на НПЗ MOL в Словакию, остальные — на завод компании в Венгрии.

Это более трети всех объемов российской нефти, поставленной в эти страны по «Дружбе» в прошлом месяце. Суммарно российские нефтекомпании в сентябре отправили по «Дружбе» для НПЗ в Словакии и Венгрии около 850 тыс. тонн нефти, из которых около 57% предназначались для словацких заводов. Из общего объема поставок в эти страны около 48% обеспечила «Татнефть».

По данным “Ъ”, в октябре поставки нефти из РФ в Словакию и Венгрию будут чуть выше — около 855 тыс. тонн.

Трейдер MOL взял на себя ответственность по прокачке приобретенной у ЛУКОЙЛа нефти транзитом через Украину, после того как в конце июня Киев ввел санкции против этой российской нефтекомпании (см. “Ъ” от 18 июля). Из-за санкций ЛУКОЙЛу с июля пришлось остановить поставки по «Дружбе» в Словакию и Венгрию, которые были частично замещены за счет увеличения экспорта по трубе другими нефтекомпаниями (см. “Ъ” от 28 августа). До украинских санкций ЛУКОЙЛ обеспечивал более 40% российских поставок в эти страны.

Несмотря на недовольство властей Словакии и Венгрии по поводу санкций со стороны Украины, которые поставили под угрозу загрузку НПЗ MOL, договоренностей по продолжению поставок нефти ЛУКОЙЛа по трубе удалось достичь не сразу. Компромисс с украинской стороной был найден спустя два месяца. Теперь MOL сама забирает эти объемы до пересечения на украинско-белорусской границе и оплачивает транзит. «MOL заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения бесперебойных поставок сырой нефти по нефтепроводу "Дружба" из России через Белоруссию и Украину в Венгрию и Словакию. Новый порядок получения нефти полностью соответствует всем соответствующим санкциям и нормам, в том числе ЕС и Украины»,— сообщала MOL в сентябре. В «Транснефти» отказались от комментариев, в ЛУКОЙЛе не ответили на запрос “Ъ”.

Несмотря на эмбарго на поставки российской нефти, РФ продолжает прокачку по южной ветке нефтепровода «Дружба» транзитом через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, поскольку эти страны получили такое исключительное право.

По северной ветке «Дружбы» поставляются лишь транзитные объемы из Казахстана.

«Нефтепереработка в Центрально-Восточной Европе вернулась туда, куда в течение последних трех месяцев ей не получалось забраться»,— отмечает Виктор Катона из Kpler. Сначала, рассказывает аналитик, обнаружение бомбы времен Второй мировой приостановило нефтепереработку в Чехии на НПЗ в Литвинове, а затем поочередно Венгрия и Словакия ушли на осенний ремонт, пытаясь одновременно урегулировать конфликт с украинской стороной. По его мнению, MOL за счет новой схемы получила опыт оформления всей цепочки поставок и наконец-то объемы, которые поставляются на НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе, соответствуют нуждам компании. Для ЛУКОЙЛа новый modus operandi до определенной степени даже выгоден — политические риски из-за боевых действий на Украине перешли к венгерской стороне, а объемы более-менее восстановились, отмечает Виктор Катона.

В отличие от морских поставок неевропейским потребителям, поставки по трубе в Европу подпадают под действие потолка цен на нефть, установленного ЕС для российской нефти в размере $60 за баррель, говорит Василий Танурков из АКРА. По его словам, эти отгрузки особенно выгодны в периоды снижения котировок, когда цены на российскую нефть на других рынках с учетом дисконтов и стоимости транспортировки оказываются ниже установленного потолка.

Дмитрий Козлов