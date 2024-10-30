Малому бизнесу — микрофакторинг

Микрофинансовые компании ищут для себя новые маржинальные рынки и продукты. Среди прочего они активно изучают возможности предоставлять для организаций малого и среднего бизнеса услуги факторинга. Тем более что Банк России не против развития этого направления в микрофинансовом сегменте. Пока, впрочем, такие услуги предлагают кэптивные МФО маркетплейсов, а участники факторинговой отрасли сомневаются, что МФО смогут создать необходимую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На фоне ужесточения регулирования микрофинансовой отрасли (см. “Ъ” от 26 октября) участники рынка все активнее ищут для себя новые направления бизнеса. В частности, одним из таких направлений является факторинг. Тем более, как следует из ответа ЦБ на запрос профильного СРО «МиР» (размещен на сайте организации), регулятор не против предоставления таких услуг. В частности, Банк России поясняет, что МФО, «выполняющие роль фактора по договору факторинга и приобретающие права требования по договорам займа, не обязаны выполнять в отношении этих прав требования ограничения», предусмотренные законом «О микрофинансовой деятельности» (151-ФЗ). Причем это не зависит от того, «кто был второй стороной договора факторинга: МФО или лицо, не являющее финансовой организацией».

Такие уточнения потребовались участникам рынка, так как сами ограничения довольно существенны для их деятельности и касаются запрета изменения процентной ставки, размера комиссии, штрафа за досрочное погашение, запрета выдачи займа свыше 5 млн руб.

Вместе с тем регулятор специально оговаривает, что в случае приобретения прав требования по договору микрозайма, «то есть выкупа портфеля у другой МФО, указанные ограничения подлежат применению».

Фактически новое направление бизнеса для МФО укладывается в рамки инициативы Банка России по их сегментации по продуктам (см. “Ъ” от 22 августа), в том числе в отношения предоставления услуг предприятиям МСБ. Сам факторинг является одним из немногих динамично растущих сегментов финансового рынка даже в условиях жесткой ДКП (см. “Ъ” от 8 октября).

Пока финансированием предпринимателей преимущественно занимаются государственные МФО и это нишевый продукт, отмечает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Но в этом сегменте планируют развиваться и частные компании. «Не все предприниматели соответствуют риск-политике банковских групп, которая все больше ужесточается под давлением регулятора. Микрофинансовые компании готовы с таким клиентом работать»,— поясняет гендиректор МФК «Джой Мани» Максим Пащенко. В планах компании начать предоставлять услуги до конца года. Послабления для участников рынка в области факторинга — позитивный сигнал, который может сделать работу в этом сегменте комфортнее, уверен Андрей Пономарев.

Пока что факторинговый портфель микрофинансового сегмента невелик. По оценке исполнительного директора Ассоциации факторинговых компаний (АФК) Дмитрия Шевченко, он составляет несколько миллиардов рублей. По данным АФК, общий портфель рынка факторинга на 1 октября 2024 года достигал 2,73 трлн руб. Преимущественно речь идет о кэптивных МФО маркетплейсов, которые сейчас пытаются переманить клиентов с рынка, поясняет господин Шевченко.

«Факторинг — это в первую очередь инфраструктура: сильная IT-основа, онлайн-платформа для оперативного финансирования, возможность проведения больших объемов платежей, операционная поддержка и полная безопасность данных клиентов»,— указывает гендиректор «СберФакторинга» Денис Максименко. Он считает, что «ни по одному из этих параметров МФО не могут обеспечить приемлемого уровня качества». Поэтому, по мнению господина Шевченко, целесообразно создавать отдельные факторинговые компании, а не пытаться интегрировать их услуги в деятельность МФО. В частности, таким путем пошла МФК «МигКредит», чья дочерняя компания «Папа Финанс» в конце прошлого года начала предлагать услуги факторинга для селлеров (см. “Ъ” от 11 декабря 2023 года).

Полина Трифонова