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Свидетель строгого режима

По делу о хищении у ГНС допросили осужденного юриста Вадима Рамазанова

В Ленинском райсуде Уфы, где рассматривается уголовное дело экс-гендиректора «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) Айрата Каримова по обвинению в присвоении 12 гостевых домов предприятия с прилегающими к ним участками, вчера допросили одного из ключевых свидетелей обвинения — юриста, экс-депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова. Поскольку он сейчас отбывает трехлетнее заключение за посредничество во взяточничестве, допрос организовали с помощью видеоконференцсвязи. Свидетель утверждал, что помощь господину Каримову по одному из эпизодов предполагаемого преступления он оказывал «по-дружески», но подсудимый намекнул, что было иначе.

Вадим Рамазанов (в центре)

Вадим Рамазанов (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Вадим Рамазанов (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Уфы, где рассматривается уголовное дело экс-гендиректора ГНС Айрата Каримова, вчера допросили трех свидетелей обвинения, включая юриста, бывшего депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова. Поскольку он отбывает трехлетнее заключение в колонии строгого режима, допрос организовали с помощью ВКС.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с весны 2023 года Айрат Каримов обвиняется в трех эпизодах присвоения чужого имущества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, присвоить 12 гостевых домов и прилегающих к ним участков базы отдыха «Агидель», принадлежащих ГНС, гендиректор задумал не позднее 2017 года. Для этого прежние дома были снесены, а на их месте построены новые. Выявив строительные недостатки, дома продали на торгах в три раза дешевле рыночной цены, утверждает следствие. Покупателями стали 11 человек, включая подсудимого. Большинство домов на деньги ГНС отремонтировали, закупив мебель, бытовую технику.

Еще один эпизод в уголовном деле касается отношений подсудимого с Вадимом Рамазановым. По версии следствия, к нему господин Каримов, несмотря на штатных юристов ГНС, обратился для подачи иска к администрации Салавата о признании права собственности на гостевые дома за ГНС, что и было достигнуто уже при помощи другого адвоката. В итоге на счет коллегии адвокатов «Налоговая безопасность», в которой состоял Вадим Рамазанов, перевели около 20 млн руб. Общая сумма ущерба ГНС оценивается в около 181 млн руб.

Айрат Каримов вину не признает. Заведенное в отношении себя уголовное дело он считает «заказным», утверждая, что стоимость недвижимости определялась независимыми экспертами и была впоследствии одобрена ПАО «Газпром».

В начале заседания адвокат подсудимого Игорь Бушманов ходатайствовал о приводе Вадима Рамазанова непосредственно в суд. По словам адвоката, допрос через ВКС нарушает принцип состязательности сторон и право на защиту. «Мне не видно лицо (его) нормально, а это важный свидетель, как стороны обвинения, так и стороны защиты»,— сказал адвокат, попросив судью позволить ему также записать допрос на видео.

Айрат Каримов также заявил, что он против ВКС, отметив, что свидетеля, который испытывает к нему «неприязненные» чувства, он хотел бы допросить очно.

Посовещавшись на месте, судья Эльвира Якупова отказала в удовлетворении ходатайства. Решение она мотивировала тем, что на процессе ведутся аудиозапись и протокол судебного заседания.

Отвечая на вопросы зампрокурора Ленинского района Уфы Леонида Козаева, Вадим Рамазанов пояснил, что с подсудимым он познакомился в 2015 году и общался с ним позже тесно, поскольку оказывал его предприятию «многочисленные» юридические услуги. Говоря об услугах касаемо узаконивания спорных домов с территориями, свидетель сообщил, что он был «небольшим специалистом» в этой сфере, но нашел подсудимому знакомого адвоката, который и помог.

«Айрат Азатович говорил, что он впоследствии хочет выкупить себе (дом — «Ъ-Уфа»), поэтому к этому делу необходимо отнестись наиболее серьезно, наиболее качественно для того, чтобы все было оформлено в надлежащем виде»,— сказал Вадим Рамазанов, добавив, что финансовую выгоду за узаконивание недвижимости он не получил, а помогал «по-дружески».

Вопрос о том, является ли адекватной цена за выполненную юридическую услугу, судья сняла. «Это предположение»,— резюмировала Эльвира Якупова.

Подсудимый спросил у Вадима Рамазанова, требовал ли тот у него доли на безвозмездной основе в уставном капитале ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии», взамен обещая условный срок. Свидетель ответил, что «такого не было».

Следующее заседание назначено на сегодня.

Венера Хисамова

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