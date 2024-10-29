Убийце досталась четверть века

В Краснодаре бывший глава федерации карате Украины Сергей Денисенко признан виновным в убийстве отставного командира подводной лодки Черноморского флота «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также в незаконном обороте оружия и в государственной измене. Краевой суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда семье погибшего в сумме 5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Признания Сергея Денисенко оказалось мало для смягчения наказания

Фото: кадр видео @opskuban Признания Сергея Денисенко оказалось мало для смягчения наказания

Фото: кадр видео @opskuban

В ожидании оглашения приговора подсудимый Сергей Денисенко сидел в «аквариуме» неподвижно, сгорбившись и опустив голову, его лицо выражало усталость. Так же безучастно он выслушал выступление судьи, а затем тусклым голосом ответил на вопросы о том, понятен ли ему приговор. Когда заседание закончилось, осужденный Денисенко снова сел на скамью и опустил голову, не обращая внимания на журналистов. Представители СМИ впервые с июля прошлого года увидели фигуранта резонансного дела об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого, бывшего командира подводной лодки «Краснодар» — судебный процесс в Краснодарском краевом суде проходил в закрытом режиме. Сразу после ареста Сергей Денисенко был готов отвечать на вопросы журналистов и даже пытался объяснить мотивы своего поступка. На последнем же заседании суда фигурант дела был погружен в себя и выглядел совершенно отстраненно.

Как следует из резолютивной части приговора, бывший глава федерации карате Украины Сергей Денисенко признан виновным по всем пунктам обвинения, то есть в совершении убийства по найму в составе группы в связи с осуществлением лицом его служебной деятельности (п. п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ), а также в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

По совокупности совершенных преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Суд удовлетворил иск отца погибшего Станислава Ржицкого и взыскал с Денисенко в качестве компенсации морального вреда 5 млн руб.

Фабула обвинения в зале суда оглашена не была, как сообщалось ранее, следствие установило факт сотрудничества Сергея Денисенко с украинскими спецслужбами. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края пояснила, что в октябре 2022 года гражданин Украины Денисенко, обладающий хорошей физической подготовкой, навыками стрельбы из огнестрельного оружия и боевых единоборств, получил от своих кураторов задание убить командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Для выполнения заказа господин Денисенко прибыл в Краснодар, в марте 2023 года был принят в гражданство РФ, принеся присягу. Одновременно злоумышленник начал подготовку к убийству, организовав слежку за офицером, а позже получил от сообщников пистолет с глушителем.

Станислав Ржицкий был убит 10 июля 2023 года во время утренней пробежки по краснодарскому парку «Затон». Спустя сутки сотрудники ФСБ задержали преступника в городе Туапсе, откуда он намеревался через аэропорт Сочи уехать в Турцию, а затем в Швейцарию, где живет его семья.

После оглашения приговора судья зачитал два частных определения, в которых отметил высокий профессионализм работавших по делу сотрудников следственного управления СКР по Краснодарскому краю, а также представителей государственного обвинения. В свою очередь, представитель прокуратуры пояснил “Ъ”, что при розыске преступника и сборе доказательств следователями был проделан уникальный объем работы, все действия злоумышленника были изучены до мельчайших деталей.

Будет ли защита обжаловать приговор Сергею Денисенко, адвокат Афанасьев не сообщил. Что касается прокуратуры, то оспаривание решения суда маловероятно — в прениях обвинение просило назначить подсудимому именно такой срок наказания, то есть 25 лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар