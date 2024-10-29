Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Алишер Усманов возвращает полномочия

Его кандидатуру на выборах президента Международной федерации фехтования поддержали более ста стран

Алишер Усманов, который руководил Международной федерацией фехтования (FIE) в течение полутора десятилетий, но добровольно приостановил исполнение своих обязанностей в 2022 году из-за санкций Евросоюза, через месяц, скорее всего, вернет себе президентский пост. Выдвижение господина Усманова, принявшего решение участвовать в назначенных на конец ноября выборах главы организации, поддержали более ста стран. В этом, впрочем, нет ничего удивительного, учитывая бесспорность прогресса, достигнутого фехтованием под его руководством в различных аспектах, и по-прежнему высочайший авторитет предпринимателя в мировом фехтовальном сообществе.

Выдвижение Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования поддержали 103 страны из 156 входящих в FIE

Выдвижение Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования поддержали 103 страны из 156 входящих в FIE

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Выдвижение Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования поддержали 103 страны из 156 входящих в FIE

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Международная федерация фехтования опубликовала список претендентов на президентский пост на очередных выборах главы структуры. Они состоятся 30 ноября в Ташкенте. Кандидатов на должность всего двое. Это президент Федерации фехтования Швеции Отто Дракенберг, а также миллиардер Алишер Усманов. Расклад в кампании несложно оценить уже по списку стран, поддержавших кандидатов. У господина Дракенберга это лишь родная Швеция, у господина Усманова — 103 государства, то есть две трети от общего количества входящих в состав FIE 156 стран.

Впрочем, в таком соотношении нет ничего удивительного, учитывая кардинальные различия в бэкграунде соперников. Отто Дракенберг пока не вошел в число заметных спортивных функционеров, в то время как Алишер Усманов оставался им на протяжении очень долгого периода времени.

Он возглавил FIE в 2008 году, а затем трижды подряд — в 2012-м, 2016-м и 2021-м — переизбирался на должность главы федерации. При этом реальных оппонентов у Алишера Усманова никогда не было.

Приостановить исполнение обязанностей президента FIE его вынудили обстоятельства. В 2022 году господин Усманов объявил о том, что добровольно приостанавливает исполнение своих полномочий в связи с санкциями Евросоюза, наложенными на него, как и на многих других российских или связанных с Россией предпринимателей, после начала специальной военной операции на Украине.

Однако с тех пор отношение к Алишеру Усманову в фехтовальном сообществе, кажется, нисколько не изменилось. Об этом можно судить, например, по колонке получившего статус временно исполняющего обязанности президента FIE Манолиса Кациадакиса, которую Euronews опубликовал вскоре после состоявшейся летом Олимпиады в Париже. В ней господин Кациадакис подробно рассказал о бесспорных достижениях федерации во время президентства господина Усманова. Речь о достижениях в самых разных аспектах. Это и укрепление финансовой стабильности FIE, в том числе благодаря созданному Алишером Усмановым благотворительному фонду «За будущее фехтования», и повышение «прозрачности» и качества судейства, и превращение фехтования в «самый чистый вид спорта» с точки зрения количества допинговых нарушений и передовой с точки зрения имплементации авангардных технологий и борьбы за повышение зрелищности состязаний.

Но есть еще более явные признаки совершенного в минувшие полтора десятилетия фехтованием рывка. Первый — это рост «удельного веса» вида в олимпийской программе. На позапрошлой Олимпиаде (в 2021 году в Токио) фехтовальщики впервые разыгрывали 12 комплектов медалей вместо привычных десяти. Второй — расширение географии вида, всегда свидетельствующее об общем благоприятном «климате». Манолис Кациадакис напоминал, в частности, что «новые страны из регионов за пределами Европы», прежде доминировавшей в фехтовании, «закрепили свои позиции на элитном уровне», имея в виду целый ряд государств вроде Египта, Японии, Венесуэлы. Также он отмечал, что в Олимпийских играх в Париже впервые приняли участие спортсмены-фехтовальщики из Кабо-Верде, Кении, Нигера, Руанды и с Кипра.

Расширение географии идеально иллюстрирует и список призеров этой Олимпиады. В нем — представители 13 стран, а спортсменам сразу восьми из них досталось золото — показатель, свидетельствующий об исключительном уровне конкуренции. При этом господин Кациадакис не скрывал, что считает достигнутый фехтованием прогресс во многом «личной победой» господина Усманова и внедренной им «модели».

А в конце сентября Алишер Усманов добился и важного с имиджевой точки зрения успеха, выиграв в суде Гамбурга процесс против немецкого телеканала ARD, который пытался приписать ему создание в фехтовании «системы подкупа судей».

Каналу пришлось опровергать эти сведения, а Алишер Усманов уже подал в прокуратуру Кельна заявление о возбуждении уголовного дела о клевете и наговоре в отношении автора расследования журналиста Хайо Зеппельта.

Не сомневается в том, что мировая фехтовальная общественность «уже несколько лет ждала возвращения» Алишера Усманова на должность главы FIE, и президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. Он охарактеризовал ТАСС господина Усманова как «единственного лидера» фехтования.

Заявления ARD о системе подкупа судей в фехтовании признаны клеветой

Сам Алишер Усманов, как говорится в распространенном его пресс-службой заявлении, расценил поддержку своей кандидатуры «более чем ста национальными федерациями мира» как «знак доверия и признания достижений международного фехтования за предыдущие 15 лет», сообщив, что благодарен каждой из 103 федераций, а также спортивным руководителям, поддержавшим его, за добрые слова в его адрес. «Вместе с тем процедура выборов президента FIE регламентирована уставом организации, и необходимо дождаться конгресса Международной федерации фехтования, который состоится в конце ноября в Ташкенте. Я, как и прежде, привержен своему любимому виду спорта и желаю международному фехтовальному сообществу дальнейших успехов и спортивных побед»,— подчеркнул господин Усманов.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...