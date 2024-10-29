Алишер Усманов возвращает полномочия

Алишер Усманов, который руководил Международной федерацией фехтования (FIE) в течение полутора десятилетий, но добровольно приостановил исполнение своих обязанностей в 2022 году из-за санкций Евросоюза, через месяц, скорее всего, вернет себе президентский пост. Выдвижение господина Усманова, принявшего решение участвовать в назначенных на конец ноября выборах главы организации, поддержали более ста стран. В этом, впрочем, нет ничего удивительного, учитывая бесспорность прогресса, достигнутого фехтованием под его руководством в различных аспектах, и по-прежнему высочайший авторитет предпринимателя в мировом фехтовальном сообществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выдвижение Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования поддержали 103 страны из 156 входящих в FIE

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Выдвижение Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования поддержали 103 страны из 156 входящих в FIE

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Международная федерация фехтования опубликовала список претендентов на президентский пост на очередных выборах главы структуры. Они состоятся 30 ноября в Ташкенте. Кандидатов на должность всего двое. Это президент Федерации фехтования Швеции Отто Дракенберг, а также миллиардер Алишер Усманов. Расклад в кампании несложно оценить уже по списку стран, поддержавших кандидатов. У господина Дракенберга это лишь родная Швеция, у господина Усманова — 103 государства, то есть две трети от общего количества входящих в состав FIE 156 стран.

Впрочем, в таком соотношении нет ничего удивительного, учитывая кардинальные различия в бэкграунде соперников. Отто Дракенберг пока не вошел в число заметных спортивных функционеров, в то время как Алишер Усманов оставался им на протяжении очень долгого периода времени.

Он возглавил FIE в 2008 году, а затем трижды подряд — в 2012-м, 2016-м и 2021-м — переизбирался на должность главы федерации. При этом реальных оппонентов у Алишера Усманова никогда не было.

Приостановить исполнение обязанностей президента FIE его вынудили обстоятельства. В 2022 году господин Усманов объявил о том, что добровольно приостанавливает исполнение своих полномочий в связи с санкциями Евросоюза, наложенными на него, как и на многих других российских или связанных с Россией предпринимателей, после начала специальной военной операции на Украине.

Однако с тех пор отношение к Алишеру Усманову в фехтовальном сообществе, кажется, нисколько не изменилось. Об этом можно судить, например, по колонке получившего статус временно исполняющего обязанности президента FIE Манолиса Кациадакиса, которую Euronews опубликовал вскоре после состоявшейся летом Олимпиады в Париже. В ней господин Кациадакис подробно рассказал о бесспорных достижениях федерации во время президентства господина Усманова. Речь о достижениях в самых разных аспектах. Это и укрепление финансовой стабильности FIE, в том числе благодаря созданному Алишером Усмановым благотворительному фонду «За будущее фехтования», и повышение «прозрачности» и качества судейства, и превращение фехтования в «самый чистый вид спорта» с точки зрения количества допинговых нарушений и передовой с точки зрения имплементации авангардных технологий и борьбы за повышение зрелищности состязаний.

Но есть еще более явные признаки совершенного в минувшие полтора десятилетия фехтованием рывка. Первый — это рост «удельного веса» вида в олимпийской программе. На позапрошлой Олимпиаде (в 2021 году в Токио) фехтовальщики впервые разыгрывали 12 комплектов медалей вместо привычных десяти. Второй — расширение географии вида, всегда свидетельствующее об общем благоприятном «климате». Манолис Кациадакис напоминал, в частности, что «новые страны из регионов за пределами Европы», прежде доминировавшей в фехтовании, «закрепили свои позиции на элитном уровне», имея в виду целый ряд государств вроде Египта, Японии, Венесуэлы. Также он отмечал, что в Олимпийских играх в Париже впервые приняли участие спортсмены-фехтовальщики из Кабо-Верде, Кении, Нигера, Руанды и с Кипра.

Расширение географии идеально иллюстрирует и список призеров этой Олимпиады. В нем — представители 13 стран, а спортсменам сразу восьми из них досталось золото — показатель, свидетельствующий об исключительном уровне конкуренции. При этом господин Кациадакис не скрывал, что считает достигнутый фехтованием прогресс во многом «личной победой» господина Усманова и внедренной им «модели».

А в конце сентября Алишер Усманов добился и важного с имиджевой точки зрения успеха, выиграв в суде Гамбурга процесс против немецкого телеканала ARD, который пытался приписать ему создание в фехтовании «системы подкупа судей».

Каналу пришлось опровергать эти сведения, а Алишер Усманов уже подал в прокуратуру Кельна заявление о возбуждении уголовного дела о клевете и наговоре в отношении автора расследования журналиста Хайо Зеппельта.

Не сомневается в том, что мировая фехтовальная общественность «уже несколько лет ждала возвращения» Алишера Усманова на должность главы FIE, и президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. Он охарактеризовал ТАСС господина Усманова как «единственного лидера» фехтования.

Сам Алишер Усманов, как говорится в распространенном его пресс-службой заявлении, расценил поддержку своей кандидатуры «более чем ста национальными федерациями мира» как «знак доверия и признания достижений международного фехтования за предыдущие 15 лет», сообщив, что благодарен каждой из 103 федераций, а также спортивным руководителям, поддержавшим его, за добрые слова в его адрес. «Вместе с тем процедура выборов президента FIE регламентирована уставом организации, и необходимо дождаться конгресса Международной федерации фехтования, который состоится в конце ноября в Ташкенте. Я, как и прежде, привержен своему любимому виду спорта и желаю международному фехтовальному сообществу дальнейших успехов и спортивных побед»,— подчеркнул господин Усманов.

Алексей Доспехов