За девять месяцев 2024 года межрегиональный электропоезд Нижний Новгород — Казань обслужил около 310 тыс. пассажиров, увеличив объем перевозок на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

В сентябре электропоезд, курсирующий между столицами Приволжья и Татарстана, перевез свыше 31 тыс. человек, что на 13% больше, чем в сентябре прошлого года. По словам начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, составы оснащены современными удобствами, включая систему климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдение и телевизоры. Также предусмотрен детский уголок с манежем, а вагоны адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Электричка курсирует ежедневно. Из Нижнего Новгорода поезда отправляются в 05:10 и 16:08, прибывая в Казань в 11:09 и 22:07. Обратные рейсы из Казани начинаются в 05:21 и 15:50, с прибытием в Нижний Новгород в 11:20 и 21:49. Время в пути составляет 5 часов 59 минут.

Во время следования состав делает остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.

Ранее сообщалось, что в январе–сентябре 2024 года межрегиональный поезд Казань — Йошкар-Ола перевез свыше 61 тыс. пассажиров.

Анар Зейналов