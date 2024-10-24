Поезд Казань — Йошкар-Ола перевез более 61 тысячи пассажиров за 9 месяцев

В январе–сентябре 2024 года межрегиональный поезд Казань — Йошкар-Ола обслужил свыше 61 тыс. пассажиров, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

В сентябре по данному маршруту было отправлено почти 9 тыс. человек, что также свидетельствует о росте почти в 2,5 раза по сравнению с сентябрем 2023 года. Такого результата удалось достичь благодаря увеличению составности поезда до двух вагонов с пятницы по понедельник.

По словам начальника Горьковской железной дороги — филиала ОАО РЖД Сергея Дорофеевского, данный поезд пользуется повышенным спросом у жителей республик Татарстан и Марий Эл, позволяя быстро добраться до места назначения, минуя пробки на автомобильных дорогах.

Поезд курсирует ежедневно. Из Казани он отправляется в 14:08 и прибывает в столицу Марий Эл в 16:48. Из Йошкар-Олы поезд отправляется на следующий день в 07:39 и прибывает в Казань в 10:19. Время в пути составляет 2 часа 40 минут.

Ранее сообщалось, что межрегиональный поезд Казань — Йошкар-Ола продолжит ежедневное курсирование до 31 декабря 2024 года.