Мнение эксперта

Директор и основатель ГК «Априори» Сергей Козлов

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В последнее время особую популярность на рынке складской недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области набирает формат light industrial, который предполагает строительство индустриально-складской недвижимости для нужд малого и среднего бизнеса. Формат предусматривает размещение легких производств часто с одновременным хранением и наличием точек реализации. В связи с этим на объекте должна быть возможность формирования небольших помещений площадью 300, 500 и 1 тыс. кв. м. Высокая адаптивность делает процесс ротации арендаторов более быстрым и безболезненным.

Но часто виденье этого формата размывается — точка фокуса смещается от industrial к light, то есть речь начинает идти в большей мере о магазинах, торговых точках, офисах, и в меньшей мере о производстве. Оно и понятно, учитывая, что последние годы основным драйвером развития рынка складских помещений в Екатеринбурге и Свердловской области является ритейл и онлайн-торговля.

Несмотря на наличие свободных земель в регионе, предложение современных складских комплексов с высоким уровнем оснащения и сервиса пока ограничено — уровень вакансий складов класса А и В очень низкий, хотя по итогам года и ожидается введение в эксплуатацию до 400 тыс. кв. м. Дело в том, что производственные и складские пространства непросто вписываются в городскую жилую застройку. Нужно рассчитать нагрузку на дорожную инфраструктуру и сети, обеспечить эффективный трафик внутри территории, а также обеспечить вовлечение трудоспособного населения в производственную деятельность — удаленность площадок часто оказывается серьезным препятствием для найма персонала.

Для формирования стабильного и объемного рынка складских и производственных помещений нужны внимание властей, доступное кредитное плечо, помощь в получении и освоении земельных участков, подготовка трудовых ресурсов.