«Женщины нашли в этом художественном движении путь к свободе от патриархата»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о манифесте Андре Бретона 1924 года, концептуальных проблемах направления и ключевых образах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Collection of the Museum of Modern Art, New York Фото: Collection of the Museum of Modern Art, New York

Летом 1924 года розы Франции стали голубыми. Дерево стало стеклом, а слова преобразились в существ, стучащих в окна, чтобы дать людям знать, что это именно они там. Так, по крайней мере, описал положение вещей Андре Бретон в первой версии своего знаменитого «Манифеста сюрреализма», текста, который кодифицировал это модернистское движение.

А еще Бретон говорил: «С содроганием проходим мы через области, которые оккультисты именуют опасными зонами. По своему собственному следу я пускаю подстерегающих меня чудовищ; до времени они не питают по отношению ко мне слишком уж злых намерений, и, пока я их страшусь, я еще не погиб. Вот "слоны с женскими головами и летающие львы", которых когда-то мы с Супо ужасно боялись повстречать, а вот и "растворимая рыба", которой я побаиваюсь и до сих пор. Растворимая рыба, да ведь растворимая рыба — это я сам, я родился под знаком Рыб, а человек растворим в своих собственных мыслях! Флора и фауна сюрреализма поистине неизъяснимы».

В этом году сюрреализму исполняется 100 лет. Движение кажется настолько знакомым, что само его название вызывает в памяти целый ряд известных образов: тающие часы, парящие валуны, мохнатая чашка. В последнее десятилетие этот канон меняется. Женщины теперь занимают центральное место в истории сюрреализма, во многом благодаря переизданной книге историка искусства Уитни Чедвик на эту тему и Венецианской биеннале 2022 года, посвященной женщинам.

Во всем движении повторяются схожие концептуальные проблемы: ценность иррациональности, соблазн мечтаний, важность сексуального освобождения, необходимость свержения буржуазии. К этим соображениям многие за пределами Запада добавляют борьбу с колониальным угнетением и отмену европейской одержимости эмпиризмом и разумом. И женщины, чьи коллеги-мужчины иногда вытесняли их из центра внимания, нашли в сюрреализме путь к свободе от патриархата. Сайт ArtNews постарался составить список из 32 лучших работ в истории сюрреализма, который представил в порядке убывания. Об этом в следующий раз.