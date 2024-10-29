В центре Ярославля на Волге строят новый ресторан-причал

В Ярославле строится новый ресторан-причал на Волге около Речного вокзала. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Строится дебаркадер-ресторан с возможностью причаливания пассажирских судов»,— сообщили в министерстве.

Более подробной информации в министерстве пока не предоставили. В мэрии города оперативно не ответили на вопрос «Ъ-Ярославль» о работах на Волжской набережной.

По сведению источника «Ъ-Ярославль», дебаркадер устанавливает московская компания, которая занимается услугами по организации водных прогулок в Ярославле. По сведениям источника, в город планируется привезти дебаркадер, который ранее эксплуатировался в подмосковной Дубне.

Ранее на этом месте уже устанавливался дебаркадер в мавританском стиле, который после недовольства горожан в социальных сетях внешним видом сооружения переместили на временную стоянку. Во время буксировки в 2019 году судно затонуло.

Антон Голицын