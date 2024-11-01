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Коммерсантъ FM
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Андрея Елисеева ждут в Москве в ноябре

25 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Южный Урал» мы рассказали историю 16-летнего Андрея Елисеева из Челябинска («Запасное желание», Оксана Пашина). У мальчика сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Искривление позвоночника усиливается, нарастает боль, уже есть признаки дыхательной недостаточности. Андрею необходима срочная операция с использованием новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая выпрямит позвоночник, сохранив его подвижность. Но оплатить ее семья Елисеевых не в силах. Рады сообщить: необходимая сумма (2 333 307 руб.) собрана. Елена, мама Андрея, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Андрей Елисеев

Андрей Елисеев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Андрей Елисеев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 25 октября 10 213 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Южный Урал», «Ямал», «Нижний Новгород», «Брянск», «Бурятия», а также 131 регионального СМИ — партнера Русфонда исчерпывающе помогли 34 детям на 27 048 056 руб.

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