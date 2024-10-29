Прослеживаемость не блещет дисциплиной

Минфин доработал проект о введении в КоАП ответственности за нарушения при представлении в налоговые органы документов и данных об операциях с импортными товарами, от которых требуют прослеживаемости,— в том числе с холодильниками, стиральными машинами и детскими колясками. Срок вступления поправок в силу сдвинут на два года, на 1 января 2026 года, самих же штрафов за нарушения (до 100 тыс. руб.) можно будет избежать при исправлении документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru доработанные поправки к КоАП о штрафах за нарушения в документах о товарах, прослеживаемости оборота которых требуют власти. Напомним, национальная система прослеживаемости действует с 1 июля 2021 года и предполагает сбор сведений о группах импорта (в том числе холодильников, стиральных машин, детских колясок и автокресел, бульдозеров и экскаваторов) для борьбы с контрафактом и контрабандой. Изначально планировалось, что ответственность за невыполнение требований к документации появится с 1 июля 2022 года (по окончании переходного периода), но в 2022 году ФНС и Минфин предложили отложить ее введение до 1 января 2024 года — в качестве меры поддержки бизнеса в связи с перестройкой логистических и товарных цепочек (см. “Ъ” от 19 июля 2023 года).

Теперь Минфин предлагает сдвинуть введение штрафов на 1 января 2026 года.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства, так бизнес сможет заранее подготовиться к ним.

Сами штрафы за непредставление или несвоевременное предоставление отчетов об операциях с «прослеживаемыми» товарами и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, для ИП составят 500 руб. за каждый документ, а для юрлиц — 1 тыс. руб. Аналогичные штрафы предложены и за нарушение способа выставления счетов-фактур и электронных передаточных документов. Размер штрафа, по проекту Минфина, будет зависеть от количества документов с нарушениями, но предельная сумма не превысит 100 тыс. руб. для компаний и 30 тыс. руб. для ИП.

Ответственности за представление некорректных данных можно будет избежать при их исправлении до истребования налоговиками документов при камеральной проверке.

Также проект предусматривает введение ответственности для операторов электронного документооборота — за непредставление или несвоевременное представление в налоговую поступивших им счетов-фактур и универсальных передаточных документов: на первый раз в виде штрафа в 50 тыс. руб. за каждый документ, за повторное нарушение — 150 тыс. руб.

Как отметили в Минфине, новая редакция поправок учитывает поступившие замечания и предложения и дополнительно проработана с бизнесом и общественными объединениями. Прежняя редакция, в частности, не регламентировала штраф за каждый отдельный документ и получила отрицательное заключение Минэкономики об оценке регулирующего воздействия. Среди прочего ведомство отмечало несоразмерность штрафов общественной опасности правонарушений.

Действие поправок затронет порядка 568 тыс. ИП и организаций, отмечают в Минфине. При этом на конец 2023 года отражали в представленных в налоговые органы документах реквизиты прослеживаемости только 357 тыс. участников рынка, а в документах с необходимыми реквизитами выявлено около 371 тыс. расхождений, из которых было устранено лишь 18%. В комитете «Деловой России» по автоматизации решений для прослеживаемости движения товаров и денежных средств считают, что внесение регулятором в КоАП ответственности за нарушение нормативных требований выглядит логичным и предсказуемым.

Венера Петрова