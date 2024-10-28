«Ручеек» разлился не по-детски

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил начальнику астраханского управления Ибрагиму Могушкову доложить о результатах проверки соблюдения прав воспитанников детского дома «Ручеек» в селе Икряном (Астраханская область). Анонимный пользователь «ВКонтакте» разместил информацию о том, что директор учреждения Валентина Крыгина и ее сотрудники унижают и оказывают психологическое и физическое давление на детей-сирот. Одна из воспитанниц подтвердила «Ъ», что звучали угрозы поместить подопечных в психиатрическую больницу: «Все дети боятся сделать лишний шаг, дабы не попасть в эту ситуацию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский дом «Ручеек» в Астраханской области

Фото: @astrakhan_online Детский дом «Ручеек» в Астраханской области

Фото: @astrakhan_online

Председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался информацией, размещенной в Telegram и социальной сети «ВКонтакте». Анонимный пользователь рассказывает о жестоком обращении с сиротами в возрасте от 9 до 13 лет в ГСКУ АО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, “Ручеек”» в селе Икряном (Астраханская область).

В пресс-службе центрального аппарата ведомства сообщили, что речь идет о фактах применения в отношении воспитанников физической силы и иных противоправных действиях со стороны директора и сотрудников учреждения.

По данному факту региональное следственное управление СКР во главе с генерал-лейтенантом юстиции Ибрагимом Могушковым начало проверку, о результатах которой доложат генералу Бастрыкину.

ГСКУ АО «ЦПД “Ручеек”» зарегистрировано в Икрянинском районе Астраханской области в октябре 2010 года. Учредителями являются региональные минсоцразвития и минимущества. На сайте «Ручейка» говорится, что учреждение оказывает помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся полнородными и неполнородными братьями и сестрами, членами одной семьи или находящимися в родственных отношениях в возрасте от 1,5 до 18 лет, и содействует в их дальнейшем устройстве. В центре осуществляется поиск приемных родителей и опекунов, разработка и реализация программ реабилитации детей, психологическая, юридическая, педагогическая и медицинская помощь, а также организация отдыха и оздоровления воспитанников. Валентина Крыгина руководит учреждением с 2023 года.

В размещенной в группе «Астрахань Online» публикации анонимный пользователь соцсети «ВКонтакте» сообщил об издевательствах над несовершеннолетними. По его словам, Валентина Крыгина оскорбляет детей, использует нецензурную брань в общении с воспитанниками, избивает подростков и забирает их банковские карты. По данным местных СМИ, у детей проверяли телефоны и заставляли удалять аудио- и видеозаписи, подтверждающие факт насилия. «От психологов и директора шли угрозы. Воспитателей заставляли ни за что писать докладные. Половина из работников уволились из-за невозможности работать там и смотреть на то, что происходит с детьми»,— пишет, в частности, издание «Астрахань.ру».

Отмечается, что еще в 2017 году в правоохранительные органы поступило обращение от матери одного из воспитанников «Ручейка». Заявительница тогда рассказала, что 43-летняя работница учреждения систематически избивала детей и разными способами выражала свою неприязнь к ним. Позже она была уволена.

Кроме того, автор поста утверждает, что руководитель без всяких оснований госпитализирует воспитанников в ГБУЗ АО «Областная психиатрическая больница».

По данным источника, в медицинском учреждении детям диагностируют ментальные расстройства и выдают соответствующие справки. Одна из воспитанниц на условиях анонимности подтвердила такую практику «Ъ»: «Нам угрожали, что даже здорового ребенка могут положить в психиатрическую больницу. Все дети уже боятся сделать лишний шаг, дабы не попасть в эту ситуацию».

В публикации сказано, что подростки в качестве доказательств записали аудио и видео происходящего. Несовершеннолетние обращались за помощью по телефону доверия, но никакого результата это не принесло.

По данным министерства социального развития и труда Астраханской области, в центре помощи детям «Ручеек» начата служебная проверка. Подробную информацию об инциденте от регионального министерства «Ъ» получить не удалось. Прокуратура Астраханской области также выяснит обстоятельства случившегося.

Директор «Ручейка» Валентина Крыгина отказалась от комментариев.

Нина Шевченко, Астрахань