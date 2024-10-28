Коммуниста подвели обещания

В Центральный районный суд Тюмени передано уголовное дело в отношении бывшего депутата городской думы от КПРФ Андрея Кима, обвиняемого в покушении на мошенничество и хранении боеприпасов. По версии следствия, он взял 3 млн руб. от гендиректора строительной компании и пообещал передать деньги подрядчику для заключения договоров на капремонт жилых домов.Однако, как считает следствие, обещание он выполнять не собирался. Во время обысков в его доме были обнаружены 16 патронов к боевому огнестрельному оружию. Сейчас Андрей Ким находится под домашним арестом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ким (справа), бывший депутат Тюменской городской Думы

Фото: Сайт Тюменской городской думы Андрей Ким (справа), бывший депутат Тюменской городской Думы

Фото: Сайт Тюменской городской думы

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в Центральный районный суд Тюмени передано уголовное дело в отношении бывшего депутата городской думы.По данным «Ъ-Урал», речь идет об Андрее Киме. «Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию)»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, в апреле 2024 года к обвиняемому обратился гендиректор местной строительной компании «Александрия» и попросил посодействовать в подписании исполнительной документации о проведении капитального ремонта двух многоквартирных домов в Тюмени. Андрей Ким обещал помочь и передать полученную от гендиректора взятку 3 млн руб. в качестве вознаграждения сотрудникам МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством, ремонтом объектов жилищно-коммунальной сферы».

«Однако он не выполнил и не планировал выполнять свои обещания по передаче взятки, желая присвоить деньги. Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в момент передачи денежных средств в июне 2024 года»,— рассказали в прокуратуре.

Согласно сервису kartoteka.ru, ООО «"СК" Александрия» было зарегистрировано в 2020 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, разработкой строительных проектов, разборкой и сносом зданий, подготовкой строительных площадок. Гендиректором является Александр Мельников. Выручка за 2023 год составила более 42 млн руб.

Вовремя расследования уголовного дела о покушении на мошенничество в доме бывшего депутата правоохранители провели обыски и обнаружили 16 патронов для нарезного огнестрельного оружия. Выяснилось, что он незаконно хранил их у себя с 2022 года. На его имущество, по решению суда, наложен арест.

Андрей Ким был избран депутатом гордумы Тюмени в 2023 году от КПРФ. Был членом постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству и постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию. После возбуждения уголовного дела он досрочно сложил полномочия депутата.

Связаться с Андреем Кимом, который находится под домашним арестом, не удалось, Его официальная страница «ВКонтакте» удалена.

Помощник Андрея Кима Игорь Кузякин рассказал «Ъ-Урал», что в период своей депутатской деятельности Андрей Ким помогал участникам специальной военной операции (СВО), медикам и учителям.

«На заседаниях думы отстаивал позицию партии, боролся за социальные и материальные права избирателей», — отметил он. Руководитель фракции КПРФ в думе Тюмени Сергей Пыхалов в разговоре с «Ъ-Урал» сказал, что узнал об уголовном деле в отношении Андрея Кима из СМИ, и для него «это было шоком».

Мария Шараева