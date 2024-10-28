Число желающих купить вторичное жилье в Сочи сократилось на 75%

Рынок вторичного жилья в Сочи столкнулся с резким падением интереса со стороны покупателей. Количество клиентов сократилось на 70–75%. Это связано с недавним повышением ключевой ставки Банком России до рекордных 21% годовых, сообщила РИА Новости вице-президент гильдии риелторов в Сочи Юлия Усачева.

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На вторичном рынке ситуация сложилась особенно критически, в то время как первичный рынок потерял только около 50–55% клиентов. Это связано с тем, что на «первичке» остаются льготные ипотечные программы (семейная и IT).

Учредитель компании «Дом недвижимость» Антон Сердюков заметил, что на фоне сниженного спроса на рынке стали появляться более разнообразные предложения. Эксперты наблюдают классический холодный рынок в Сочи, который уже появлялся после резких скачков цен. Сейчас на продажу выставлено множество объектов от собственников. На такие предложения многие готовы снижать цену на 20–30%.

Директор по развитию «АСКА недвижимость» в Сочи Ольга Бажинова подтвердила тенденцию к снижению покупок в ипотеку на вторичном рынке из-за высоких ставок. Продавцы гибко подходят к цене и охотно торгуются. Для тех, кто располагает наличными, существует возможность выгодно приобрести вторичное жилье, уточнила госпожа Бажинова.

«Ъ-Сочи» писал, что после отмены ряда льготных ипотечных программ в Сочи увеличилась стоимость вторичного жилья. Во второй квартале средняя стоимость кв. м выросла до 302,9 тыс. руб.

Мария Удовик