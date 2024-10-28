В Сочи выросли цены на вторичное жилье после отмены льготной ипотеки

После отмены ряда льготных ипотечных программ в Сочи наблюдается заметный рост цен на вторичное жилье. В июле—сентябре 2024 года средняя цена кв. м составила 302,9 тыс. руб., что на 4% выше, чем в предыдущем квартале. Тогда этот показатель равнялся 292,6 тыс. руб., сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Циан.Аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аналогичные тенденции фиксируются и в соседних городах: в Геленджике стоимость «квадрата» возросла на 4%, до 252 тыс. руб. В Краснодаре и Анапе стоимость недвижимости на вторичное жилье выросла на 2%, до 138,2 тыс. и 161,1 тыс. руб. соответственно.

Эксперты отмечают, что на вторичном рынке сохраняется ценовая стагнация. Хотя номинальные цены немного повысились, рынок остается фрагментированным: часть продавцов готова предоставлять скидки и активно заключает сделки, тогда как другие предпочитают не изменять свои изначальные цены. Это создает ситуацию, при которой средний уровень цен остается высоким, несмотря на общие тенденции удорожания и ужесточения условий ипотечного кредитования, уточнил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

Мария Удовик