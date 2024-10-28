В Тольятти запустили автомобиль, призывающий заключить контракт с Минобороны

Жители Тольятти заметили на улицах города автомобиль «УАЗ» с установленными на него колонками, откуда звучат призывы заключать контракты с Министерством обороны РФ. Принадлежность автомобиля признал МКУ «Центр гражданской защиты г. о. Тольятти» (ЦГЗ).

«Работа для настоящих мужчин. Категория 18+. Присоединяйся к СВОим, заключи контракт и получи два миллиона рублей» — эта повторяющаяся звуковая реклама службы по контракту вызвала неоднозначную реакцию горожан, судя по комментариям в социальных сетях.

МКУ «Центр гражданской защиты г. о. Тольятти» — некоммерческая организация, созданная для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и организации деятельности аварийно-спасательной службы.

В ЦГЗ, руководителем которого является Андрей Дербенев, сегодня, 28 октября, признали проведение «рейда локального оповещения населения с использованием подвижного пункта оповещения» с доведением информации по теме «Служба по контракту» на улицах Автозаводского района. Так как на появившемся ранее в социальных сетях видео фигурирует Центральный район, акция не является разовой.

В Самарской области с 16 октября единоразовая выплата при заключении контракта о прохождении военной службы выросла с 1 млн 205 тыс. руб. до 2 млн руб. Муниципалитет Тольятти выплачивает 200 тыс. руб. из этой суммы. Увеличивается ли поток желающих заключить контракт с Министерством обороны после оповещений на улицах города, пока неизвестно. По словам господина Дербенева, обратную связь в ЦГЗ не фиксируют.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Алексей Алексеев, Самара