ФК «Уфа» должна выплатить агенту около 5 млн рублей задолженности

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда по иску индивидуального предпринимателя Олега Еремина к футбольному клубу «Уфа». В марте этого года суд первой инстанции удовлетворил его иск о взыскании с «Уфы» 4,7 млн руб. задолженности, включая проценты. Кроме того, суды отметили, что ФК должна выплачивать проценты «по день фактической оплаты суммы долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Уфа" Руслан Фищенко (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок команды "Уфа" Руслан Фищенко (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в мае 2021 года «Уфа» подписала с Олегом Ереминым договор оказания услуг «по проведению мониторинга и даче развернутого анализа в отношении футболистов» стоимостью 4 млн руб. Кроме того, клуб обязался выплатить предпринимателю 20% от суммы трансфера футболиста в случае его перехода в другой футбольный клуб.

В рамках договора Олег Еремин предложил игроков, с которыми «Уфа» подписала контракты, — Эрвинга Джо Ботака-Иобома, Руслана Фищенко и Алексея Кузнецова. В итоге господин Фищенко перешел из «Уфы» в московский футбольный клуб «Родина». Сумма сделки составила 80 тыс. евро (7,9 млн руб. по курсу ЦБ на 6 декабря 2023 года). В связи с этим «Уфа» должна была выплатить господину Еремину 20% от суммы трансфера футболиста — 1,58 млн руб.

К концу января 2022 года уфимский клуб выплатил истцу 1,5 млн руб. из 4 млн руб. и оставался должен процент от стоимости перехода Руслана Фищенко в «Родину».

В досудебном порядке разрешить разногласия стороны не смогли.

Суды трех инстанций приняли доводы Олега Еремина. Встречный иск «Уфы» о признании агентского договора недействительным суды вернули «Уфе».

Олег Вахитов