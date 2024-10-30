Ставки охладили интерес

Лизинговый рынок на Урале продолжает снижать обороты. Это происходит на фоне повышения ключевой ставки и утилизационного сбора, что приводит к росту стоимости фондирования. Розничный сегмент пока еще остается стимулом развития для лизинговой отрасли. Но даже при 15–20% прогнозируемом росте по сделкам лизинга эксперты и бизнес ожидают охлаждение рынка и накопление существенного потенциала отложенного спроса, который реализуется после снижения ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на рост стоимости, сегмент автолизинга останется точкой роста для отрасли

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Несмотря на рост стоимости, сегмент автолизинга останется точкой роста для отрасли

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Рынок выехал на автомобилях

В 2023 году сфера лизинга на Урале переживала бурный рост. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», объем нового бизнеса в УрФО увеличился за прошлый год на 79% и составил почти 294 млрд руб. Однако уже в первой половине 2024 года наметилось снижение показателя.

Одна из причин — изменение кредитно-денежной политики ЦБ и повышение ключевой ставки, что привело к росту стоимости фондирования. «Лизингодатели перевешивают рост ставок на лизингополучателей, что делает лизинг для бизнеса более дорогим. Эта тенденция вместе с сохраняющимся ростом цен на технику и оборудование существенно ограничивает клиентский спрос»,— пояснил младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Сильнее всего, по мнению заместителя директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурена Асатурова, пострадал лизинг корпоративного бизнеса, в частности железнодорожного транспорта. Так, объем сделок по лизингу подвижного состава у «Регион Лизинга» по итогам первого полугодия сократился на четверть. В компании ожидают, что до конца года тенденция сохранится.

Снижение спроса крупного бизнеса на железнодорожную и строительную технику отмечают и в ГК «Альфа-Лизинг». «В связи с сокращением погрузки и отправок на экспорт объем лизинговых сделок в корпоративном сегменте за август сократился на 6%, а за период с января по август — на 3,1%,— сообщил руководитель уральского дивизиона продаж ГК “Альфа-Лизинг” Олег Ишимов.— На сегменте спецтехники негативно отразилось снижение динамики строительства в связи с тем, что большинство проектов по строительству, начатых в 2018–2019 годах, недавно завершилось».

По словам директора филиальной сети «Интерлизинг» Руслана Моллаева, сегмент оборудования на Урале по итогам трех кварталов 2024 года вырос на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: «Производственные отрасли сейчас наиболее устойчивы — они замещают ушедшие с рынка товары, удовлетворяют растущий внутренний спрос, для чего обновляют основные средства».

Впрочем, основным драйвером развития лизинга в регионе, как и по всей стране, остается грузовой и легковой транспорт. «Розничный сегмент лизинга в Свердловской области наиболее устойчивый на фоне несущественного снижения (на 1%) объемов нового бизнеса в первом полугодии текущего года. Чаще всего в качестве лизингополучателей в регионе выступают представители малого и среднего бизнеса. При этом Свердловская область стала одним из лидеров по реализации программ льготного лизинга для МСБ в январе — июне, более чем вдвое превысив объем лизинговой поддержки по сравнению с аналогичным периодом 2023 года»,— добавил Олег Ишимов.

По его словам, в регионе показатели сферы лизинга также растут за счет активного обновления городских автопарков общественного транспорта — лизинг для муниципальных предприятий является одним из эффективных и востребованных инструментов для модернизации, добавил господин Ишимов. Так, до конца года в Екатеринбурге ожидается поставка 30 автобусов. Городские власти также объявили конкурс на поставку в лизинг 12 автобусов-«гармошек» и 18 экологичных автобусов большого класса вместимостью до 90 пассажиров.

С китайской помощью

Основной и уже знакомой проблемой для розничного сегмента является уход с рынка иностранных производителей техники и оборудования. В высокой степени бизнес перестроился на китайскую технику — сейчас она занимает лидирующие позиции в портфелях многих лизинговых компаний.

Так, за первое полугодие количественный прирост китайских легковых автомобилей в портфеле Carcade (входит в ГК «Газпромбанк Лизинг») составил 185% к аналогичному периоду 2023 года, число проданных единиц азиатского коммерческого транспорта выросло на 84%, а спецтехники — на 127%. «Азиатские автомобили перестают уступать европейским по техническим и внешним характеристикам. Их модельных ряд активно меняется, предлагая потребителю разнообразие как в массовом сегменте, так и в премиуме. По итогам девяти месяцев в УрФО самыми популярными брендами легкового транспорта стали Geely, Haval, Chery, в сегменте грузовых автомобилей — Shacman, Sitrak, FAW, а в сегменте спецтехники — XCMG, LiuGong и LGCE»,— сообщил директор представительства лизинговой компании в Екатеринбурге Дмитрий Живец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес откладывает инвестиционные планы из-за повышения ставки ЦБ и утильсбора

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бизнес откладывает инвестиционные планы из-за повышения ставки ЦБ и утильсбора

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

У «Интерлизинга» доля китайского грузового транспорта в портфеле составляет 70%, хотя в 2022 году была еще 30%. «Лидерами продаж на Урале являются Shacman, Sitrak, Howo, на долю которых приходится 48% от всего объема продаваемой грузовой техники. В сегменте легковых автомобилей наиболее востребованы Geely, Haval и Tank. Доля же российских автомобилей в денежном выражении небольшая, и предпосылок к ее увеличению нет»,— сообщил Руслан Моллаев.

Однако полностью преодолеть проблему дефицита европейских брендов пока не удается, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, так как многие виды техники и оборудования в стране не производятся либо их технические характеристики не отвечают требованиям заказчиков. «Поставки иностранных брендов продолжаются, но по сложным схемам, с использованием третьих стран, что ведет к увеличению стоимости и сроков доставки. Также непросто поставлять детали и узлы для предметов лизинга. Можно говорить о том, что активизировался вторичный рынок лизинга, где предлагают не новое оборудование и технику, а бывшее в употреблении, но восстановленное. Это могут позволить себе больше компаний»,— добавил эксперт.

Некоторые участники рынка сохраняют в своем портфеле европейские бренды, но также отдают предпочтение российским маркам. Например, федеральная транспортная компания «Скиф-Карго» предлагает модели ГАЗ, в том числе из-за цены и доступности сервиса. «Сервисное обслуживание парка должно быть на высоком уровне, чтобы минимизировать простои и поддерживать эффективность работы. Многие компании выбирают лизинговые решения, которые включают в себя услуги по техническому обслуживанию и ремонту, что позволяет им концентрироваться на основной деятельности»,— пояснил коммерческий директор компании Михаил Коптев, уточнив, что выбор марок транспорта зависит от специфики бизнеса, его потребностей и бюджета.

Впрочем, дефицит транспорта на рынке по-прежнему сохраняется, а средний возраст грузовой техники увеличивается. Ситуация обострилась на фоне развития интернет-торговли и роста внутригородских грузоперевозок, которые повысили спрос на грузовые автомобили малой грузоподъемности (LCV). «Корпоративные парки продолжают устаревать, что уже привело к росту технических расходов компаний на 20%, а на запчасти и комплектующие — на 15% год к году. Но главная проблема — повышение аварийности на транспорте, с которым сталкивается из-за этого рынок»,— подчеркнул президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс») Вадим Филатов.

Все это приводит к тому, что небольшие компании, занимающиеся автомобильными грузоперевозками, начинают отказываться от грузовиков в лизинг из-за роста его стоимости и переходить на аутсорсинг, сообщил старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло. «Ставки по лизинговым договорам значительно выросли, поэтому малым и средним транспортно-логистическим компаниям приходится отказываться от парка. При текущем уровне стоимости основных средств и долгосрочной аренды работа в лизинг с каждым годом будет только в убыток. Ситуацию также усложняют новые ставки утилизационного сбора, вступившие в силу 1 октября. В результате многие начинают переключаться на аренду подержанной техники»,— пояснил он. При этом в преддверии повышения утильсбора некоторые компании отмечали ажиотажный спрос на предметы лизинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число лизинговых сделок по итогу года может вырасти на 15–20%

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Число лизинговых сделок по итогу года может вырасти на 15–20%

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Насколько спрос на машины будет сокращаться под воздействием повышенного утильсбора, покажет время. Не исключено, что лизинговые компании могут попытаться сгладить ситуацию, смягчая контрактные условия. Темпы локализации новых автомобильных брендов также могут ускориться, что в будущем способно минимизировать рост стоимости машин,— считает Сурен Асатуров.— Некоторое замедление новых выдач в сегменте автолизинга по совокупности факторов, включая затяжную фазу жесткой денежной политики, все же можно ожидать. Однако даже при снижении темпов данный сегмент все еще может быть точкой роста для отрасли».

Спрос откладывают на потом

Несмотря на сложную для лизинга конъюнктуру, его значимость для экономики растет, отмечают эксперты. По их оценкам, совокупный лизинговый портфель на конец 2024 года может превысить 13,5 трлн руб., а доля лизинга в ВВП составит около 2%. «Альфа-Лизинг» ожидает прирост числа лизинговых сделок в Свердловской области на 15–20%. «Однако результаты текущего и следующего годов будут зависеть от факторов, тормозящих развитие лизингового бизнеса: ключевой ставки, стоимости фондирования, политики ценообразования со стороны поставщиков объектов лизинга»,— уточнил Олег Ишимов.

По мнению Сурена Асатурова, усложнение рыночных условий может стимулировать бизнес обращаться за лизингом, пока техника не стала дороже. «Но в будущем инфляционная составляющая может накопить критическую массу, что выльется в чрезмерно обременительные объемы лизинговых обязательств для клиентов по новым и текущим договорам»,— добавил эксперт.

«Регион Лизинг» уже по итогам этого года ожидает охлаждение рынка и формирование отложенного спроса в связи с отказом некоторых компаний от инвестиционных планов на будущее, сообщил генеральный директор компании Рустем Мухамедов. Он считает, что потребность в модернизации производств и автопарков, а также субсидии поддержат лизинговый рынок, но улучшения ситуации стоит ожидать после снижения ставки.

Анастасия Реутова