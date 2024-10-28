На здании УрФУ установят памятную доску в честь группы «Агата Кристи»

На корпусе радиофака Уральского Федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге планируют разместить памятную доску в честь свердловской рок-группы «Агата Кристи» по предложению центра поддержки культурного наследия и традиций «Денежкин Камень», сообщил «Ъ-Урал» его руководитель Олег Гененфельд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Агаты Кристи» в Москве в 2009 году

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Концерт «Агаты Кристи» в Москве в 2009 году

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Руководство вуза уже одобрило идею, сейчас проект находится на стадии технического согласования — открытие доски состоится в 2025 году. Автором макета памятной доски выступил известный екатринбургский дизайнер, кинорежиссер, продюсер Олег Ракович, в прошлом участник Свердловского рок-клуба.

Кроме того, «Денежкин камень» поддержал проект дизайнера Александра Коротича по созданию концептуальной экранизации рассказа автора песен для групп Свердловского рок-клуба Ильи Кормильцева «Новая Лоция». В ней будет использована графика народного художника России Виталия Воловича. «Наша концептуальная экранизация для подавляющего большинства зрителей будет выглядеть, как минимум, странно. Его странные готические миры удивительным образом созвучны настроению "Лоции"»,— отметил дизайнер.

«Агата Кристи» — рок-группа, основанная в 1988 году в Екатеринбурге братьями Вадимом и Глебом Самойловыми в здании РТФ УПИ. Группа входила в Свердловский рок-клуб и официально распалась в 2010 году, братья продолжают по отдельности исполнять песни из репертуара «Агаты Кристи» на своих концертах.

Напомним, летом мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение об открытии памятника Алексею Балабанову, которое предлагается заранее приурочить к объявлению 2026 года годом Уральского рока — через два года будет 40 лет со дня основания Свердловского рок-клуба.

Ирина Пичурина