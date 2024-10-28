Дом площадью 200 «квадратов» загорелся в Сочи

В Сочи на улице Волоколанская загорелся двухэтажный частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило в 8:04. Спустя 10 минут прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит жилой дом площадью 200 кв. м.

Локализовать возгорание удалось в 8:38. В 9:00 специалисты потушили двухэтажный частный дом на улице Волоколанская.

По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекли 28 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте 17 сотрудников МЧС тушили двухэтажный дом на улице Староклубная. Пострадавших нет.

Мария Удовик