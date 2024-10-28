«Известия»: заместитель британского посла в РФ Додд попал в больницу в Москве

Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд, у которого на прошлой неделе возник конфликт с российскими журналистами в аэропорту Внуково, госпитализирован в Москве утром 27 октября, сообщили «Известия». В настоящее время дипломат проходит обследование. По информации издания, жизни замглавы дипмиссии ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала 112, у заместителя британского посла диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола. На минувшей неделе ряд Telegram-каналов опубликовал видео с участием господина Додда, который прибыл в Москву проинспектировать работу дипмиссии. Когда журналисты попытались задать ему вопросы в аэропорту Внуково, дипломат отобрал бейдж у одного из представителей СМИ, а затем толкнул девушку с микрофоном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поведение дипломата, заявила, что по его действиям можно судить о состоянии всего британского общества.

Томас Додд работает в британском посольстве в России последние два года. До этого он был руководителем контртеррористического департамента МИД Соединенного Королевства и возглавлял департамент Юго-Восточной Азии, в 2018–2021 годах был послом в Финляндии.