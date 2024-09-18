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Коммерсантъ FM
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Из угля потянулась маржа

Рост себестоимости бьет по прибыльности экспорта

Рост себестоимости добычи угля бьет по маржинальности экспорта: при поставках через порты Дальнего Востока она практически обнулилась, а через Северо-Запад ушла в глубокий минус. Максимум, который могут заработать угольщики,— $2 на тонну. Низкие мировые цены, проблемы с платежами и рост транспортной составляющей негативно влияют на доходы добывающих компаний и трейдеров. По мнению аналитиков, к концу года цена подрастет, но российский уголь все равно останется дешевым.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

По данным Argus, маржинальность экспорта российского угля опять упала. Теперь при росте средней себестоимости добычи угля до $30 нетбэк при экспорте через Дальний Восток составляет $30, то есть показывает нулевую маржинальность, а при поставках через Северо-Запад ($13) — глубоко отрицательную.

По словам трейдеров, средняя норма прибыли экспорта в этом году снизилась на 50–60% на фоне снижения мировых цен на уголь и волатильности рынка, а также сбоев при оплате российских поставок.

Маржа экспортеров угля в зависимости от пункта его назначения, тоннажа и качества снизилась до $0,25–2 против $1–4 за тонну в 2023 году. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в сентябрьском интервью ТАСС говорил, что «прибыль угольной отрасли до налогов за первое полугодие упала на 97%, а по итогам года может снизиться практически в 15–17 раз».

Российские угольные трейдеры сталкиваются с трудностями при получении прибыли от спотовых продаж, сообщает Argus, поскольку добывающие компании РФ неохотно снижают цены вслед за мировыми индексами из-за высоких производственных и транспортных расходов. Только железнодорожная транспортная составляющая в цене экспорта во втором квартале вышла за 50% (см. “Ъ” от 6 мая). Между тем конечные покупатели на фоне нисходящего тренда на рынке становятся более чувствительными к цене и запрашивают больше скидок из-за растущих рисков, связанных с торговлей с Россией. На прибыль также негативно влияет снижение волатильности цен. Российские поставщики угля при высоковолатильных ценах в 2021–2022 годах могли зарабатывать до $50 за тонну на споте, но при колебаниях в $2–3 на тонну в этом году сложно получить прибыль, сказал Argus азиатский трейдер.

В первой половине года самой прибыльной для российских продавцов была торговля из дальневосточных портов в Южную Корею, Тайвань и Индонезию.

На западном направлении привлекательным рынком остается только Турция: трейдер мог заработать до $1 с тонны при продаже угля судами класса Panamax из Усть-Луги в Турцию. Торговля с Китаем осложнена импортной пошлиной на российский уголь и сбоями в платежах. Argus отмечает, что маржа трейдеров в этом году сильно упала и многие компании прекратили операции с российским сырьем и переключились на продажу индонезийского и южноафриканского.

Экспортеры угля добились отсрочки возобновления действия экспортной пошлины на срок до 1 декабря

Производственная себестоимость добычи угля в России за последние десять лет увеличилась более чем вдвое, оценивает руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов. По данным ЦДУ ТЭК, в настоящее время средний показатель по отрасли — около 2750 руб. на тонну. Рост себестоимости связан с санкционными ограничениями, изменением привычных логистических цепочек импорта оборудования, техники и запчастей для российской угольной промышленности, отсутствием собственного их производства внутри страны.

«По нашим прогнозам, восстановление угольных индексов возможно к концу года на фоне активизации закупок угля для восполнения запасов к зимнему периоду и подорожания газа»,— считает эксперт. Впрочем, российский уголь по-прежнему будет дешевым. В условиях санкционного давления российские поставщики вынуждены проводить более гибкую ценовую политику, предоставляя скидки. Наряду с высокими логистическими затратами это существенно снижает рентабельность экспорта, негативно отражаясь на объемах угольного производства, говорит господин Котов.

Евгений Зайнуллин

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