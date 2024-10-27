На саммите БРИКС Си Цзиньпин предложил развивать сотрудничество в сфере кино

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани предложил развивать сотрудничество между Россией и Китаем в сфере кино. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналисту Павлу Зарубину.

«Я думаю, что председатель КНР прав: у нас очень много страниц совместной истории, героической истории, красивой истории, много таких вещей, о которых широкий зритель, широкая аудитория узнали бы, но мало кто знает об этих событиях», - заявил президент России

Владимир Путин рассказал, что сейчас готовят российско-китайский фильм. Он расскажет о событиях 1926-1927 годов.

Как отметил Владимир Путин, Россия заинтересована в сотрудничестве в сфере кино. Для российских кинематографистов это будет «выгодная работа», у них также появится шанс подтвердить свой профессионализм.

Диана Соловьёва