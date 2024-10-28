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Коммерсантъ FM
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Постоянство веселья, грязи и дендизма

Евгения Милова о светских событиях недели

Это может быть неочевидно для читателя “Ъ”, но примерно года полтора назад очень широкое хождение вдруг получило слово «эстетика». Оно нынче в такой же моде, как слово «культовый» во второй половине 1990-х. Бывает, например, «эстетика утра», или «эстетика таксы», или даже «эстетика жилищно-коммунального хозяйства». Ну а минувшая светская неделя была целиком и полностью выдержана в эстетике арта. Это, в общем, логично — ее центральным событием стала ярмарка Cosmoscow, а все остальное получилось ее обрамлением (особенно расстарались с вернисажами те галереи, которые участия в Cosmoscow не принимали). Однако первым эстетику арта вынул из-за пазухи российский бренд одежды 1811. Презентация коллекции «Универмаг» в ресторане «Метрополя» лишь немного не дотягивала до тотальной инсталляции на тему советского шопинга. Казалось бы, зачем, ведь поляну ностальгии по пломбиру десятилетиями вспахивал Михаил Куснирович (и преуспел в распространении этой идеи настолько, что, кажется, сам не рад). Но господин Куснирович все-таки выстраивал такой союз пломбира и кашемира от Max Mara, какого не бывало даже в самые счастливые годы в самых закрытых для рядовых граждан секциях ГУМа. Здесь же в каждом объекте сквозила бедность советской роскоши предперестроечных времен: на полках некрасивых стеллажей пирамидками лежало мыло, шеренгами стояли грустные прозрачные банки с зеленым горошком, продавщицы смотрели недобро. Разве что дулевский фарфор наблюдался в неожиданном изобилии и автоматы с газировкой все были исправны. Сама коллекция, мне показалось, с этим arte povera никак не вязалась: надетые на Снежанну Георгиеву, Наталью Малинову и саму владелицу бренда Марину Терентьеву вечерние платья вовсе не советского ситца никаких ассоциаций с эпохой дефицита не рождали.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Следующий уже в полном смысле арт-вечер состоялся в пространстве фонда Ruarts ровно в тот момент, когда галеристы на Cosmoscow заканчивали монтаж корнеров и принимали наиважнейших коллекционеров, не готовых откладывать покупки даже до утра. Все остальные люди, склонные думать о красе ногтей, пришли в Ruarts на запуск проекта Dandy Art Edition бренда «Онегин». Тут была проделана мультидисциплинарная работа. Художник Дима Ребус по заказу «Онегина» создал цикл работ, в которых зашифровал принципы дендизма. Журналист и художник Александр Щуренков выступил шеф-редактором увесистого альманаха «Денди», где сформулированы основные принципы современного эстета, а также предъявлены некоторые образцы стиля в объективах Даниила Головкина и Георгия Кардавы. От тех, кого записали в денди, взяли по способностям: режиссер Савва Савельев представил компактную мультижанровую постановку с участием пианиста Николы Мельникова, актера Максима Матвеева и танцовщика Димы Бончинче; Роман Ковалишин диджеил, а Игорь Гаранин помог спродюсировать вечер. Даже несколько обидно за оставшихся без общественной нагрузки денди — Рамона Паласиоса-Фернандеса, Николая Ляшенко и Александра Цимайло, Алексея Городнего и Григория Туманова; уж очень веселым и слаженным получилось общее дело. Впрочем, не стоит думать, что такое торжество изящной маскулинности могло обойтись без женской руки. Амбассадором «Онегина» является Виктория Шелягова, так что приглашение и развлечение потенциальных героев следующего выпуска альманаха — Константина Хабенского, Бориса Зарькова, Сергея Капкова и Филиппа Киркорова — пало на ее плечи. Она, разумеется, справилась: под титульный продукт этого вечера все более теплая компания совершенно не хотела покидать арт-фонд.

Ну и наконец Cosmoscow открылась официально и бесповоротно. В этом году — в новехоньком «Тимирязев-центре», построенном Тимирязевской академией при поддержке «Фосагро». Находится он в изрядном отдалении от привычных маршрутов любителей совриска, но испытание расстоянием и пробками покупатели и просто гости ярмарки преодолели очень даже лихо, пусть даже в новом центре негде было купить еды и воды. «У меня с собой шаурма, пойдем отойдем»,— интимно шептала подруге интеллигентного вида дама у центрального некоммерческого объекта Cosmoscow — работы Александры Гарт «Постоянство веселья и грязи». Ежегодно эксперты и попечители Cosmoscow выбирают художника, которому дают возможность что-то сделать и показать на следующей ярмарке. У госпожи Гарт получилась недвижимая карусель с тронутыми тленом лошадками; название она позаимствовала из стихотворения Хармса 1933 года.

Впрочем, новое пространство позволило всем партнерам события не просто заявить о себе, но и сделать это максимально артистично. Надо сказать, многих здесь обошел «Мясной дом Бородина»: в бордовом пространстве стоял массивный классический стол со всеми элементами богатого натюрморта, среди которых не сразу можно было разглядеть современные объекты малых форм. Словом, работа с партнерами, список которых прочтешь-то едва до середины, вышла на очень высокий уровень. Галереи также стремились к цельным высказываниям, но, конечно, не без коммерческого фокуса. Беглый опрос показал, что продажами они остались довольны, и если ярмарке снова придется искать новую площадку, то галеристы последуют за ней «хоть на дальневосточный гектар».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Светская хроника

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Актер Иван Янковский (слева) на премьере сериала по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева в кинотеатре «Художественный»

Актер Иван Янковский (слева) на премьере сериала по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Маргарита Галич на премьере сериала «Преступление и наказание»

Актриса Маргарита Галич на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Ела Санько на премьере сериала «Преступление и наказание»

Актриса Ела Санько на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Любовь Аксенова на премьере сериала «Преступление и наказание»

Актриса Любовь Аксенова на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Никита Тарасов на премьере сериала «Преступление и наказание»

Актер Никита Тарасов на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Вячеслав Копейкин на премьере сериала «Преступление и наказание»

Актер Вячеслав Копейкин на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Продюсер Ася Гладковская на премьере сериала «Преступление и наказание»

Продюсер Ася Гладковская на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (второй справа) и директор торгового департамента галереи магазинов Bosco di Ciliegi Екатерина Моисеева (вторая слева) на премьере сериала «Преступление и наказание»

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (второй справа) и директор торгового департамента галереи магазинов Bosco di Ciliegi Екатерина Моисеева (вторая слева) на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Борис Хвошнянский его супруга, актриса Юлия Шарикова на премьере сериала «Преступление и наказание»

Актер Борис Хвошнянский его супруга, актриса Юлия Шарикова на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Основатель бренда Krygina cosmetics Елена Крыгина на презентации нового проекта Dandy Art Edition в Ruarts Foundation

Основатель бренда Krygina cosmetics Елена Крыгина на презентации нового проекта Dandy Art Edition в Ruarts Foundation

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Супруга председателя совета директоров группы Ritual.ru Олега Шелягова Виктория Шелягова и креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин на презентации проекта Dandy Art Edition

Супруга председателя совета директоров группы Ritual.ru Олега Шелягова Виктория Шелягова и креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: первый заместитель гендиректора «Государственной транспортной лизинговой компании» Антон Борисевич, коллекционер Виктория Борисевич и партнер агентства Catch Мария Калмыкова на презентации проекта Dandy Art Edition

Слева направо: первый заместитель гендиректора «Государственной транспортной лизинговой компании» Антон Борисевич, коллекционер Виктория Борисевич и партнер агентства Catch Мария Калмыкова на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Шеф-повар ресторана White Rabbit Владимир Мухин (слева) и председатель совета директоров группы Ritual.ru Олег Шелягов на презентации проекта Dandy Art Edition

Шеф-повар ресторана White Rabbit Владимир Мухин (слева) и председатель совета директоров группы Ritual.ru Олег Шелягов на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналист Евгений Заболотный на презентации проекта Dandy Art Edition

Журналист Евгений Заболотный на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Справа налево: блогер Ида Галич, супруга председателя Совета директоров группы Ritual.ru Олега Шелягова Виктория Шелягова, телеведущий Андрей Малахов и ресторатор Борис Зарьков на презентации проекта Dandy Art Edition

Справа налево: блогер Ида Галич, супруга председателя Совета директоров группы Ritual.ru Олега Шелягова Виктория Шелягова, телеведущий Андрей Малахов и ресторатор Борис Зарьков на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Председатель совета директоров группы Ritual.ru Олег Шелягов (слева) и певец Филипп Киркоров на презентации проекта Dandy Art Edition

Председатель совета директоров группы Ritual.ru Олег Шелягов (слева) и певец Филипп Киркоров на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: медиаменеджер Василий Борисов, президент коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская и креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин на презентации проекта Dandy Art Edition

Слева направо: медиаменеджер Василий Борисов, президент коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская и креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Председатель совета директоров группы Ritual.ru Олег Шелягов (справа) на презентации проекта Dandy Art Edition

Председатель совета директоров группы Ritual.ru Олег Шелягов (справа) на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фигуристка Анастасия Гребенкина (в центре) и актриса Елена Дудина (справа) на авторском ужине и дегустации российских вин в преддверии Российского винодельческого форума

Фигуристка Анастасия Гребенкина (в центре) и актриса Елена Дудина (справа) на авторском ужине и дегустации российских вин в преддверии Российского винодельческого форума

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ксения Суркова на авторском ужине и дегустации российских вин

Актриса Ксения Суркова на авторском ужине и дегустации российских вин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию российского ритейлера Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой (слева) и ведущая солистка балета Большого театра Кристина Кретова на ужине и дегустации вин

Директор по развитию российского ритейлера Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой (слева) и ведущая солистка балета Большого театра Кристина Кретова на ужине и дегустации вин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию российского ритейлера Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос (слева) и дизайнер Александр Сирадекиан (в центре) на ужине и дегустации вин

Директор по развитию российского ритейлера Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос (слева) и дизайнер Александр Сирадекиан (в центре) на ужине и дегустации вин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Cosmoscow Маргарита Пушкина на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в выставочном пространстве «Тимирязев Центр»

Директор Cosmoscow Маргарита Пушкина на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в выставочном пространстве «Тимирязев Центр»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер на ярмарке Cosmoscow

Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Искусствовед, арт-менеджер Михаил Каменский (второй справа) на ярмарке Cosmoscow

Искусствовед, арт-менеджер Михаил Каменский (второй справа) на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин (в центре) на ярмарке Cosmoscow

Креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин (в центре) на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Александр Петрелли (слева) на ярмарке Cosmoscow

Художник Александр Петрелли (слева) на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Депутат Мосгордумы Родион Газманов на ярмарке Cosmoscow

Депутат Мосгордумы Родион Газманов на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Владелица компании PR-International Светлана Бондарчук на ярмарке Cosmoscow

Владелица компании PR-International Светлана Бондарчук на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Александр Петрелли (в центре) на ярмарке Cosmoscow

Художник Александр Петрелли (в центре) на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Эксперт моды Эвелина Хромченко на ярмарке Cosmoscow

Эксперт моды Эвелина Хромченко на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Актер Иван Янковский (слева) на премьере сериала по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Маргарита Галич на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Ела Санько на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Любовь Аксенова на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Никита Тарасов на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Вячеслав Копейкин на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Продюсер Ася Гладковская на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (второй справа) и директор торгового департамента галереи магазинов Bosco di Ciliegi Екатерина Моисеева (вторая слева) на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Борис Хвошнянский его супруга, актриса Юлия Шарикова на премьере сериала «Преступление и наказание»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Основатель бренда Krygina cosmetics Елена Крыгина на презентации нового проекта Dandy Art Edition в Ruarts Foundation

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Супруга председателя совета директоров группы Ritual.ru Олега Шелягова Виктория Шелягова и креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: первый заместитель гендиректора «Государственной транспортной лизинговой компании» Антон Борисевич, коллекционер Виктория Борисевич и партнер агентства Catch Мария Калмыкова на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Шеф-повар ресторана White Rabbit Владимир Мухин (слева) и председатель совета директоров группы Ritual.ru Олег Шелягов на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналист Евгений Заболотный на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Справа налево: блогер Ида Галич, супруга председателя Совета директоров группы Ritual.ru Олега Шелягова Виктория Шелягова, телеведущий Андрей Малахов и ресторатор Борис Зарьков на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Председатель совета директоров группы Ritual.ru Олег Шелягов (слева) и певец Филипп Киркоров на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: медиаменеджер Василий Борисов, президент коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская и креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Председатель совета директоров группы Ritual.ru Олег Шелягов (справа) на презентации проекта Dandy Art Edition

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фигуристка Анастасия Гребенкина (в центре) и актриса Елена Дудина (справа) на авторском ужине и дегустации российских вин в преддверии Российского винодельческого форума

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ксения Суркова на авторском ужине и дегустации российских вин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию российского ритейлера Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой (слева) и ведущая солистка балета Большого театра Кристина Кретова на ужине и дегустации вин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию российского ритейлера Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос (слева) и дизайнер Александр Сирадекиан (в центре) на ужине и дегустации вин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Cosmoscow Маргарита Пушкина на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в выставочном пространстве «Тимирязев Центр»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Искусствовед, арт-менеджер Михаил Каменский (второй справа) на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин (в центре) на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Александр Петрелли (слева) на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Депутат Мосгордумы Родион Газманов на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Владелица компании PR-International Светлана Бондарчук на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Александр Петрелли (в центре) на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Эксперт моды Эвелина Хромченко на ярмарке Cosmoscow

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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