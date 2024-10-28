Постоянство веселья, грязи и дендизма

Это может быть неочевидно для читателя “Ъ”, но примерно года полтора назад очень широкое хождение вдруг получило слово «эстетика». Оно нынче в такой же моде, как слово «культовый» во второй половине 1990-х. Бывает, например, «эстетика утра», или «эстетика таксы», или даже «эстетика жилищно-коммунального хозяйства». Ну а минувшая светская неделя была целиком и полностью выдержана в эстетике арта. Это, в общем, логично — ее центральным событием стала ярмарка Cosmoscow, а все остальное получилось ее обрамлением (особенно расстарались с вернисажами те галереи, которые участия в Cosmoscow не принимали). Однако первым эстетику арта вынул из-за пазухи российский бренд одежды 1811. Презентация коллекции «Универмаг» в ресторане «Метрополя» лишь немного не дотягивала до тотальной инсталляции на тему советского шопинга. Казалось бы, зачем, ведь поляну ностальгии по пломбиру десятилетиями вспахивал Михаил Куснирович (и преуспел в распространении этой идеи настолько, что, кажется, сам не рад). Но господин Куснирович все-таки выстраивал такой союз пломбира и кашемира от Max Mara, какого не бывало даже в самые счастливые годы в самых закрытых для рядовых граждан секциях ГУМа. Здесь же в каждом объекте сквозила бедность советской роскоши предперестроечных времен: на полках некрасивых стеллажей пирамидками лежало мыло, шеренгами стояли грустные прозрачные банки с зеленым горошком, продавщицы смотрели недобро. Разве что дулевский фарфор наблюдался в неожиданном изобилии и автоматы с газировкой все были исправны. Сама коллекция, мне показалось, с этим arte povera никак не вязалась: надетые на Снежанну Георгиеву, Наталью Малинову и саму владелицу бренда Марину Терентьеву вечерние платья вовсе не советского ситца никаких ассоциаций с эпохой дефицита не рождали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Следующий уже в полном смысле арт-вечер состоялся в пространстве фонда Ruarts ровно в тот момент, когда галеристы на Cosmoscow заканчивали монтаж корнеров и принимали наиважнейших коллекционеров, не готовых откладывать покупки даже до утра. Все остальные люди, склонные думать о красе ногтей, пришли в Ruarts на запуск проекта Dandy Art Edition бренда «Онегин». Тут была проделана мультидисциплинарная работа. Художник Дима Ребус по заказу «Онегина» создал цикл работ, в которых зашифровал принципы дендизма. Журналист и художник Александр Щуренков выступил шеф-редактором увесистого альманаха «Денди», где сформулированы основные принципы современного эстета, а также предъявлены некоторые образцы стиля в объективах Даниила Головкина и Георгия Кардавы. От тех, кого записали в денди, взяли по способностям: режиссер Савва Савельев представил компактную мультижанровую постановку с участием пианиста Николы Мельникова, актера Максима Матвеева и танцовщика Димы Бончинче; Роман Ковалишин диджеил, а Игорь Гаранин помог спродюсировать вечер. Даже несколько обидно за оставшихся без общественной нагрузки денди — Рамона Паласиоса-Фернандеса, Николая Ляшенко и Александра Цимайло, Алексея Городнего и Григория Туманова; уж очень веселым и слаженным получилось общее дело. Впрочем, не стоит думать, что такое торжество изящной маскулинности могло обойтись без женской руки. Амбассадором «Онегина» является Виктория Шелягова, так что приглашение и развлечение потенциальных героев следующего выпуска альманаха — Константина Хабенского, Бориса Зарькова, Сергея Капкова и Филиппа Киркорова — пало на ее плечи. Она, разумеется, справилась: под титульный продукт этого вечера все более теплая компания совершенно не хотела покидать арт-фонд.

Ну и наконец Cosmoscow открылась официально и бесповоротно. В этом году — в новехоньком «Тимирязев-центре», построенном Тимирязевской академией при поддержке «Фосагро». Находится он в изрядном отдалении от привычных маршрутов любителей совриска, но испытание расстоянием и пробками покупатели и просто гости ярмарки преодолели очень даже лихо, пусть даже в новом центре негде было купить еды и воды. «У меня с собой шаурма, пойдем отойдем»,— интимно шептала подруге интеллигентного вида дама у центрального некоммерческого объекта Cosmoscow — работы Александры Гарт «Постоянство веселья и грязи». Ежегодно эксперты и попечители Cosmoscow выбирают художника, которому дают возможность что-то сделать и показать на следующей ярмарке. У госпожи Гарт получилась недвижимая карусель с тронутыми тленом лошадками; название она позаимствовала из стихотворения Хармса 1933 года.

Впрочем, новое пространство позволило всем партнерам события не просто заявить о себе, но и сделать это максимально артистично. Надо сказать, многих здесь обошел «Мясной дом Бородина»: в бордовом пространстве стоял массивный классический стол со всеми элементами богатого натюрморта, среди которых не сразу можно было разглядеть современные объекты малых форм. Словом, работа с партнерами, список которых прочтешь-то едва до середины, вышла на очень высокий уровень. Галереи также стремились к цельным высказываниям, но, конечно, не без коммерческого фокуса. Беглый опрос показал, что продажами они остались довольны, и если ярмарке снова придется искать новую площадку, то галеристы последуют за ней «хоть на дальневосточный гектар».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”