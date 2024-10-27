Анна Фролова победила в первом этапе Гран-при России по фигурному катанию

Фигуристка Анна Фролова стала победительницей первого этапа Гран-при России в Магнитогорске. Спортсменка заняла первое место в короткой и в произвольной программе соревнования и набрала в сумме 226,33 балла (77,33 + 149,00).

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости Анна Фролова

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Выступлением в Магнитогорске Анна Фролова поставила новый личный рекорд. Во время этапа гран-при в Красноярске фигуристка набрала в сумме 215,55 балла, тем самым улучшив результат более чем на 10 баллов. Второе место на соревновании заняла Ксения Гущина, набравшая 203,78 баллов (68,86 за короткую программу и 134,92 — за произвольную). Бронзовую медаль получила Ксения Синицына (65,27 + 135,65).

Для Анны Фроловой это вторая победа на этапе Гран-при в России: в прошлом сезоне она победита на соревнованиях в Красноярске и стала серебряной медалисткой на этапе Гран-при в Уфе. На счету фигуристки также четвертое место на чемпионате России и второе место на Спартакиаде-2024.