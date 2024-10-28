Социализму добавят патриотизма

Очередной съезд «Справедливой России — За правду» (СРЗП), прошедший в выходные в Москве, был отмечен рядом внутрипартийных реформ. Наиболее заметными стали кадровые ротации — в частности, пост сопредседателя партии освободил экс-лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин — и идеологические новации: идейной базой СРЗП отныне станет «патриотический социализм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов уверен, что с обновленной идеологией и новыми людьми в руководстве его партию ждет непростое, но светлое будущее

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Миронов уверен, что с обновленной идеологией и новыми людьми в руководстве его партию ждет непростое, но светлое будущее

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

XIV съезд СРЗП открылся в субботу в уже традиционной для партии «фронтовой» атмосфере. Тон задавали стенды с военными снимками, выставка портретов бойцов СВО, стойка с газетой «Ветеранские вести» и давно полюбившаяся эсерам гармонь Владимира Глазунова — к появлению в холле лидера партии Сергея Миронова виртуоз заиграл «Землянку».

Съезд «обозначит новые вехи в идеологии, тактике и стратегии», пообещал председатель СРЗП журналистам, посоветовав при этом «не ждать кадровых сенсаций». Отставку Геннадия Семигина с поста сопредседателя, учрежденного в 2021 году специально для лидеров двух влившихся в СРЗП партий, господин Миронов, видимо, сенсацией не посчитал, сообщив лишь, что заявление об уходе экс-глава «Патриотов России» подал сам в связи с желанием «сосредоточиться на другой работе».

При этом сам институт сопредседателей эсеры сохранили.

Место господина Семигина займет экс-глава аппарата фракции СРЗП в Госдуме Руслан Татаринов, в 2022 году ушедший добровольцем на СВО. Формально выдвинуть его кандидатуру господин Миронов намерен на съезде через год. «Думаю, ваши аплодисменты свидетельство тому, что это достойная кандидатура»,— отметил лидер эсеров.

Такой же пост по-прежнему занимает и Захар Прилепин, хотя по итогам съезда мест в руководстве СРЗП лишился ряд его соратников, включая экс-зампреда партии «За правду!» Александра Казакова и руководителя аппарата «штабов Захара Прилепина» Игоря Манохина. Заодно из Центрального совета СРЗП вывели одного из основателей «Справедливой России», экс-депутата Госдумы Олега Шеина. В то же время печальной участи избежали главы ячеек в регионах, где СРЗП на сентябрьских выборах не сумела преодолеть пятипроцентный барьер. «В этом году я делаю исключение, сознаю непростые условия, в которых боролись наши люди. Но буду ждать от них других результатов»,— объяснил Сергей Миронов, настоятельно рекомендовав нарастить активность на местах.

Ну а обещанной новой идеологической вехой стал «патриотический социализм».

По словам господина Миронова, в условиях СВО именно патриотизм и любовь к Родине «должны привести к справедливому решению всех социальных проблем»: на основе такой идеологии будет строиться «справедливое взаимодействие граждан и государства», и особенно «государства по отношению к своим гражданам, чего у нас, к сожалению, пока нет». Но даже у столь замечательной идеологии наверняка будет много критиков, честно предупредил лидер СРЗП: «Нас уже сегодня начнут клевать. Кому-то не понравится социализм, кому-то патриотический… Но нам с вами не привыкать, мы пробиваем дорогу новым идеям и справедливости».

Системных противоречий между понятиями социализма и патриотизма нет, уверяли партийцы. «С XIX века, когда они плохо сочетались, все поменялось»,— пояснил “Ъ” депутат Госдумы Михаил Делягин. Да, сейчас при слове «социализм» в умах людей возникают образы «левых европейских либералов, для которых социализм — это про ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено.— “Ъ”) и экологию», и даже «Социнтерн ушел в это болото почти полностью», сокрушался политик. Но повестка СРЗП — это «социалисты за трудящихся», а патриотизм — «это про тех, кто работает», подчеркнул депутат: «Потому что Родина — это не про олигархов».

Фракция СРЗП в Госдуме намерена сосредоточиться в основном на трех направлениях — демографии, миграционной политике и заботе «о тех, кому сегодня живется трудно», то есть о пенсионерах и, «к сожалению», студентах, сообщил Сергей Миронов. Поработают эсеры и с обращениями граждан на местах. «Будущее партии — в теории малых дел, помощи конкретным людям»,— сказала “Ъ” депутат Госдумы Яна Лантратова.

Григорий Лейба