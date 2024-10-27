Мадридский прокол

Состоявшееся в субботу El Clasico обернулось для действующего чемпиона Испании мадридского «Реала» одним из самых чувствительных поражений за последнее десятилетие. Он с сокрушительным счетом — 0:4 — уступил «Барселоне» на родном стадионе Santiago Bernabeu и отстал от нее на шесть очков в турнирной таблице лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между «Реалом» и «Барселоной»: нападающий каталонцев Роберт Левандовский (№9) забивает гол в ворота мадридского клуба

Фото: Susana Vera, Reuters Момент матча между «Реалом» и «Барселоной»: нападающий каталонцев Роберт Левандовский (№9) забивает гол в ворота мадридского клуба

Фото: Susana Vera, Reuters

В субботу в Мадриде состоялся один из самых ожидаемых матчей в европейском футболе — встреча между испанскими гигантами «Реалом» и «Барселоной». Завершился он разгромной (4:0) победой гостей — результатом, предугадать который было практически невозможно.

В последние годы «Барселона», строго говоря, свыклась с ролью второй испанской силы. Она не штурмовала европейских высот, взяла лишь один из пяти последних розыгрышей чемпионата Испании, а своему злейшему врагу — «Реалу» — уступила в четырех последних официальных матчах (причем дважды — крупно: 0:4 и 1:4).

Словом, если в таких противостояниях и бывают фавориты, то это звание перед субботней встречей больше заслужил мадридский гранд.

Заслужил, даже несмотря на недавние травмы вингера Родриго и основного вратаря Тибо Куртуа (тем более что в составе «Барселоны» потерь тоже хватало).

Не казалось, что матч может обернуться подобным конфузом, и после первого тайма. Были до перерыва основания посмеиваться над «Реалом»: ну как команда такого уровня может постоянно попадать в выставленные соперником офсайдные ловушки? Выяснилось, что может: мадридцы 8 раз за тайм (и 12 раз за все 90 минут) оказались в положении «вне игры». Вот настолько непреодолимой оказалась высокая защитная линия соперника. Следовало, однако, признать, что «Реал» был активнее. Он даже забил первым, правда, как раз из офсайда.

Второй тайм для столичной команды обернулся полным кошмаром.

В его начале двумя голами отметился польский бомбардир Роберт Левандовский, интервал между ними составил примерно две минуты. Но счет 2:0 в матче против «Реала» — еще не залог победы. Подтвердить этот тезис может дортмундская «Боруссия», имевшая такое же преимущество на Santiago Bernabeu во вторник, не сумевшая его сохранить и проигравшая в итоге со счетом 2:5.

«Барселона», впрочем, ничего охранять не собиралась. Пропустив пару ударов, пару колких атак, она снова пошла вперед. Левандовский имел еще два хороших шанса, но загубил их. Зато отличиться смогли 17-летний вундеркинд Ламин Ямаль (он стал самым молодым автором гола в истории El Clasico) и Рафинья.

В испанской прессе сразу после игры стали превозносить немецкого тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика, для которого это El Clasico было первым.

Издание As написало, что приход немца вернул команде былое величие. Газета Marca пошла дальше и сравнила игру защитной линии каталонцев с игрой обороны легендарного «Милана» Арриго Сакки, взявшего на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века два Кубка европейских чемпионов подряд и однажды уничтожившего «Реал» в полуфинале престижнейшего турнира континента со счетом 5:0.

Для таких комплиментов, кажется, все-таки рано. И тем не менее в чемпионате Испании «Барселона» уверенно лидирует. На ее счету 30 очков в 11 матчах турнира; «Реал» располагается на второй строчке с отставанием в 6 баллов. Крайне любопытно выглядит другой столбец таблицы Ла Лиги — тот, в котором подсчитывают забитые мячи. Каталонцы лидируют и здесь: на их счету 37 голов. А мадридцы, занимающие и тут второе место, отличились лишь 21 раз.

Роман Левищев