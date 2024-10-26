Шара Буллет выиграл четвертый бой подряд в UFC

Российский боец Шарабутдин Магомедов, выступающий под псевдонимом Шара Буллет, победил представителя Армении Армена Петросяна на турнире UFC 308 в среднем весе в Абу-Даби. Буллет нокаутировал соперника во втором раунде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шарабутдин Магомедов (слева)

Фото: Altaf Qadri / AP Шарабутдин Магомедов (слева)

Фото: Altaf Qadri / AP

Для 30-летнего Шарабутдина Магомедова это четвертый поединок в рамках UFC и четвертая подряд победа. До этого он одержал победу над бразильцами Бруно Силвой и Антонио Троколли, а также поляком Михаилом Олексейчуком. До начала карьеры в UFC Буллет провел 15 профессиональных боев в поп-MMA, из которых ни одного не проиграл.

33-летний Армен Петросян провел 13 боев, на его счету девять побед. Он считался чемпионом MMA организации Fight Nights. В рамках UFC он выиграл в трех поединках из пяти.