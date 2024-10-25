Был бы хакер, а дело найдется

В Санкт-Петербурге за неправомерный оборот платежей и распространение вредоносного софта приговорили четырех участников известной хакерской группировкой REvil. Задержали обвиняемых в конце 2021 года. Этому предшествовал телефонный разговор между президентами РФ и США, во время которого Джо Байден попросил Владимира Путина пресечь деятельность российских кибервымогателей. Защита настаивает, что следствию не только не удалось доказать причастность их клиентов к REvil, но и установить конкретных пострадавших от преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимый Дмитрий Коротаев (слева) и подсудимый Артем Заец

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Подсудимый Дмитрий Коротаев (слева) и подсудимый Артем Заец

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил членов REvil Артема Заеца и Алексея Малоземова к четырем с половиной и пяти годам заключения, а Руслана Хансвярова и Даниила Пузыревского — к пяти с половиной и шести годам соответственно. Все четверо были признаны виновными в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ), а двое последних — еще и в распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). Во время прений сторон гособвинение запрашивало для Заеца и Малоземова по пять лет, Пузыревскому — шесть с половиной, а Хансвярову — шесть лет заключения. «С учетом непризнания вины и отсутствия раскаяния в совершенном преступлении сторона обвинения считает запрошенное наказание справедливым»,— заключил прокурор.

Группировка REvil была нейтрализована в 2021 году после телефонного разговора президентов России и США, во время которого Джо Байден попросил Владимира Путина пресечь деятельность российских хакеров-вымогателей. Тогда в Кремле объяснили, что такого рода взаимодействие между двумя странами «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер». Первоначально по этому делу были задержаны 14 человек, но перед судом в итоге предстали восемь — старший прапорщик Артем Заец, Алексей Малоземов, Руслан Хансвяров, Даниил Пузыревский, Андрей Бессонов, Михаил Головачук, Роман Муромский и Дмитрий Коротаев.

Позже против четверых последних было возбуждено новое уголовное дело по ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), которое выделили в отдельное производство. Как выяснилось в ходе процесса, основная часть доказательств стороны обвинения строилась на показаниях свидетеля — Алексея Скоробогатова, которого правоохранительные органы также связывают с REvil.

Слушания по делу первой четверки членов REvil начались в ноябре 2023 года в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде по причине того, что один из фигурантов являлся на момент инкриминируемого деяния действующим военнослужащим.

В материалах дела говорится, что в 2015 году Даниил Пузыревский с целью последующего занятия кардингом покупал в даркнете информацию о банковских картах, выпущенных в США, и проводил по ним операции, связанные с хищением денег их владельцев. В дальнейшем, по версии следствия, он вовлек в эту схему Алексея Малоземова и Руслана Хансвярова. Впоследствии группировка, как считают в правоохранительных органах, пополнилась другими участниками.

На счету REvil атаки на такие западные компании, как Quanta Computer (один из ключевых партнеров Apple), JBS Foods (в июне 2021 года глава крупнейшего в мире производителя говядины признал, что предприятие заплатило вымогателям $11 млн), IT-гигант Acer и поставщик MSP-решений Kaseya. Однако, как подчеркивают адвокаты фигурантов, в окончательном обвинительном заключении эпизодов по всем этим фирмам не было, а их подзащитным вменили лишь воровство средств с банковских карт (кардинг) неких американцев.

На протяжении всего процесса сторона защиты неоднократно подчеркивала, что ни один допрошенный свидетель не сказал, что лично видел, как обвиняемые занимались противоправной деятельностью, а в суде так и не прозвучали конкретные имена пострадавших владельцев карт и названия банков-эмитентов.

«Все показания основываются на сведениях, полученных из устных, неподтвержденных источников. Выходит, что очевидцев противоправных действий обвиняемых в уголовном деле просто нет»,— подчеркнул один из адвокатов Владислав Дреерис.

Позиция защиты заключалась в том, что выдвинутые следствием гипотезы так и не нашли своего подтверждения. По утверждению адвокатов, остается открытым вопрос, кто в итоге является пострадавшим от действий подсудимых. «Материалы уголовного дела не содержат официальных, предоставленных иностранными банками-эмитентами ответов»,— отметил господин Дреерис.

Перед началом финального заседания, где был зачитан приговор, находящийся за решеткой старший прапорщик Заец обсуждал с конвоиром подписание контракта с Минобороны на отправку на СВО.

Защита собирается обжаловать приговор.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург