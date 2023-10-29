Окружной военный суд решил, кому какое дело

Уголовное дело предполагаемых участников известной хакерской группы REvil, деятельность которой была пресечена российскими силовиками по информации из США, возвращено в суд для рассмотрения по существу. Ранее суд первой инстанции усмотрел в материалах расследования нарушение принципа подследственности, но прокуратуре удалось успешно оспорить это решение. Фигурантам инкриминируют незаконный оборот средств платежей, а отдельным обвиняемым — еще и распространение вредоносных программ. REvil стала широко известна после того, как провела атаки на иностранные высокотехнологичные компании с целью вымогательства средств под угрозой дешифрования конфиденциальной информации. Адвокаты настаивают, что следствием так и не было представлено внятных доказательств вины их подзащитных, а между тем фигуранты находятся в СИЗО уже почти два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Руслан Хансвяров Фото: пресс-служба Тверского суда Михаил Головачук Фото: пресс-служба Тверского суда Дмитрий Коротаев Фото: пресс-служба Тверского суда Алексей Малоземов Фото: пресс-служба Тверского суда Следующая фотография 1 / 4 Руслан Хансвяров Фото: пресс-служба Тверского суда Михаил Головачук Фото: пресс-служба Тверского суда Дмитрий Коротаев Фото: пресс-служба Тверского суда Алексей Малоземов Фото: пресс-служба Тверского суда

Основанием для решения вопроса о подследственности этого уголовного дела стало то обстоятельство, что в конце августа этого года Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд установил, что один из фигурантов, старший прапорщик запаса Артем Заец, который, по версии следствия, может быть причастен к хакерской группе REvil (Ransomware Evil, также известна как Sodinokibi), обвиняется в преступлении, которое он совершил, будучи на службе в армии. Суд постановил, что по нормам УПК предварительное следствие должно было производиться военным следствием СКР, как это предусмотрено для уголовных дел о преступлениях, которые совершены военнослужащими «с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона» (п. «в» ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

В результате материалы были возвращены Генпрокуратуре. Гособвинение против этого возражало: по его мнению, дело расследовалось в соответствии с законом, поскольку именно сотрудники следственного департамента МВД России выявили вмененные в вину фигурантам противоправные действия.

Надзорное ведомство опротестовало решение суда первой инстанции. 1-й Западный окружной военный суд (ЗОВС-1), рассмотрев представление прокуратуры, отменил 24 октября постановление суда первой инстанции о возврате. В ЗОВС-1 согласились с доводами надзорного ведомства о том, что в сложившейся ситуации применимо правило «альтернативной подследственности», по которому вести уголовное дело может тот следственный орган, который выявил преступление. В решении окружного суда (копия документа имеется у “Ъ”) говорится, что первая инстанция дала неверное толкование упомянутой статье УПК, полагая, что следствие должен проводить исключительно СКР. В ЗОВС-1 пояснили, что в материалах дела не установлено, что Артем Заец совершил преступление при исполнении обязанностей военной службы или на территории воинской части или гарнизона. «Суд не учел, что положения "в" п. 1 ч. 2. ст. 151 УПК РФ императивно устанавливают подследственность уголовных дел следователям Следственного комитета Российской Федерации при совершении военнослужащими преступления только в связи с исполнением своих служебных обязанностей или в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона»,— уточняется в решении.

Напомним, что помимо господина Заеца, по «делу REvil» проходят еще семь человек — Андрей Бессонов, Алексей Малоземов, Михаил Головачук, Роман Муромский, Дмитрий Коротаев, Руслан Хансвяров и Даниил Пузыревский. Всех их обвиняют в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ), а господам Хансвярову и Пузыревскому вменяют в вину еще и создание и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). При этом последнего следствие называет лидером преступной группировки.

МВД РФ возбудило уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в 2021 году. Тогда оперативники провели масштабные обыски в нескольких городах России. В ФСБ также сообщили о «ликвидации оргпреступного хакерского сообщества REvil» и об изъятии у фигурантов крупных сумм в рублях, долларах, евро, криптовалюте, а также 20 автомобилей премиум-класса.

По данным спецслужбы, мероприятия проводились в связи с сообщением «компетентных органов США».

Как сообщалось ранее, в материалах ФБР говорилось, что предполагаемые хакеры с помощью партнеров распространяли вирусы, которые шифровали данные и блокировали доступ компаний к собственным устройствам. После этого они требовали у организаций выкуп за снятие блоков. Партнеры хакеров получали 60–75% выкупа, перечисляя им часть денег, расчеты проводились в криптовалюте Monero. В 2020 году хакеры могли заработать около $100 млн, считают в бюро.

Все обвиняемые находятся в СИЗО уже почти два года. Ранее суд продлил срок содержания под стражей до 14 ноября 2023 года. В разговоре с “Ъ” адвокат Андрея Бессонова Денис Брудов заявил, что у следствия нет конкретных доказательств причастности его доверителя к инкриминируемым деяниям. «Им вменяют, что они хранили данные банковских карт, которыми могли бы якобы расплачиваться удаленно по интернету. Но в деле нет ни одного доказательства того, что Бессонов имел хоть какое-то отношение к приобретению этих карт или хранил их у себя. Более того, нет доказательств того, что могло бы подтвердить, что набор этих цифр, имен, фамилий относится к настоящим банковским картам. Все эти данные — об иностранных гражданах, скорее всего, США,— отметил он.— Мы считаем, что в данном случае обвинение предъявлено необоснованно». Адвокат добавил, что защитники намерены добиться изменения меры пресечения и будут обжаловать решение ЗОВС-1.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург