Окружной военный суд решил, кому какое дело
Расследование деятельности группы REvil признано соответствующим УПК
Уголовное дело предполагаемых участников известной хакерской группы REvil, деятельность которой была пресечена российскими силовиками по информации из США, возвращено в суд для рассмотрения по существу. Ранее суд первой инстанции усмотрел в материалах расследования нарушение принципа подследственности, но прокуратуре удалось успешно оспорить это решение. Фигурантам инкриминируют незаконный оборот средств платежей, а отдельным обвиняемым — еще и распространение вредоносных программ. REvil стала широко известна после того, как провела атаки на иностранные высокотехнологичные компании с целью вымогательства средств под угрозой дешифрования конфиденциальной информации. Адвокаты настаивают, что следствием так и не было представлено внятных доказательств вины их подзащитных, а между тем фигуранты находятся в СИЗО уже почти два года.
Основанием для решения вопроса о подследственности этого уголовного дела стало то обстоятельство, что в конце августа этого года Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд установил, что один из фигурантов, старший прапорщик запаса Артем Заец, который, по версии следствия, может быть причастен к хакерской группе REvil (Ransomware Evil, также известна как Sodinokibi), обвиняется в преступлении, которое он совершил, будучи на службе в армии. Суд постановил, что по нормам УПК предварительное следствие должно было производиться военным следствием СКР, как это предусмотрено для уголовных дел о преступлениях, которые совершены военнослужащими «с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона» (п. «в» ч. 2 ст. 151 УПК РФ).
В результате материалы были возвращены Генпрокуратуре. Гособвинение против этого возражало: по его мнению, дело расследовалось в соответствии с законом, поскольку именно сотрудники следственного департамента МВД России выявили вмененные в вину фигурантам противоправные действия.
Надзорное ведомство опротестовало решение суда первой инстанции. 1-й Западный окружной военный суд (ЗОВС-1), рассмотрев представление прокуратуры, отменил 24 октября постановление суда первой инстанции о возврате. В ЗОВС-1 согласились с доводами надзорного ведомства о том, что в сложившейся ситуации применимо правило «альтернативной подследственности», по которому вести уголовное дело может тот следственный орган, который выявил преступление. В решении окружного суда (копия документа имеется у “Ъ”) говорится, что первая инстанция дала неверное толкование упомянутой статье УПК, полагая, что следствие должен проводить исключительно СКР. В ЗОВС-1 пояснили, что в материалах дела не установлено, что Артем Заец совершил преступление при исполнении обязанностей военной службы или на территории воинской части или гарнизона. «Суд не учел, что положения "в" п. 1 ч. 2. ст. 151 УПК РФ императивно устанавливают подследственность уголовных дел следователям Следственного комитета Российской Федерации при совершении военнослужащими преступления только в связи с исполнением своих служебных обязанностей или в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона»,— уточняется в решении.
Напомним, что помимо господина Заеца, по «делу REvil» проходят еще семь человек — Андрей Бессонов, Алексей Малоземов, Михаил Головачук, Роман Муромский, Дмитрий Коротаев, Руслан Хансвяров и Даниил Пузыревский. Всех их обвиняют в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ), а господам Хансвярову и Пузыревскому вменяют в вину еще и создание и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). При этом последнего следствие называет лидером преступной группировки.
МВД РФ возбудило уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в 2021 году. Тогда оперативники провели масштабные обыски в нескольких городах России. В ФСБ также сообщили о «ликвидации оргпреступного хакерского сообщества REvil» и об изъятии у фигурантов крупных сумм в рублях, долларах, евро, криптовалюте, а также 20 автомобилей премиум-класса.
По данным спецслужбы, мероприятия проводились в связи с сообщением «компетентных органов США».
Как сообщалось ранее, в материалах ФБР говорилось, что предполагаемые хакеры с помощью партнеров распространяли вирусы, которые шифровали данные и блокировали доступ компаний к собственным устройствам. После этого они требовали у организаций выкуп за снятие блоков. Партнеры хакеров получали 60–75% выкупа, перечисляя им часть денег, расчеты проводились в криптовалюте Monero. В 2020 году хакеры могли заработать около $100 млн, считают в бюро.
Все обвиняемые находятся в СИЗО уже почти два года. Ранее суд продлил срок содержания под стражей до 14 ноября 2023 года. В разговоре с “Ъ” адвокат Андрея Бессонова Денис Брудов заявил, что у следствия нет конкретных доказательств причастности его доверителя к инкриминируемым деяниям. «Им вменяют, что они хранили данные банковских карт, которыми могли бы якобы расплачиваться удаленно по интернету. Но в деле нет ни одного доказательства того, что Бессонов имел хоть какое-то отношение к приобретению этих карт или хранил их у себя. Более того, нет доказательств того, что могло бы подтвердить, что набор этих цифр, имен, фамилий относится к настоящим банковским картам. Все эти данные — об иностранных гражданах, скорее всего, США,— отметил он.— Мы считаем, что в данном случае обвинение предъявлено необоснованно». Адвокат добавил, что защитники намерены добиться изменения меры пресечения и будут обжаловать решение ЗОВС-1.