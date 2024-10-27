Центральные диаметры делают периферийными

Все четыре линии Московских центральных диаметров (МЦД) станут доступными для пассажиров из соседних областных центров — об этом заявил градоначальник Сергей Собянин. В мэрии Москвы поясняли “Ъ”, что диаметры не будут продлевать в область в прямом смысле слова: новые составы запустят между нынешними конечными станциями МЦД и региональными столицами. Также планируется, что поезда будут ходить сначала втрое, а затем вшестеро чаще, чем сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конечные станции МЦД станут для жителей области стыковочными

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Конечные станции МЦД станут для жителей области стыковочными

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Столичный мэр Сергей Собянин заявил ТАСС, что в 2025 году МЦД начнет заходить в регионы. Проект затронет все четыре линии центральных диаметров, а также Ярославское и Павелецкое направления железной дороги. Первый этап займет «три-четыре года» — за это время планируется утроить частоту движения поездов. На следующем этапе составы должны в шесть раз чаще курсировать до региональных центров, уточнил господин Собянин. Он также упомянул о планах по закупке новых поездов и частичной модернизации железнодорожной инфраструктуры, но деталей пока не раскрыл.

МЦД — система пригородных поездов на базе реконструированной инфраструктуры РЖД, вписанная в систему столичного транспортного узла. Ее называют аналогом берлинской S-Bahn и парижской RER. В 2019 году открылись линии МЦД-1 (Одинцово—Лобня) и МЦД-2 (Нахабино—Подольск), в 2023 году — МЦД-3 (Зеленоград—Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка—Железнодорожный). Сейчас в качестве базовой модели используются электропоезда ЭГ2Тв «Иволга». К июлю 2024 года пассажиры МЦД совершили 1 млрд поездок, сообщали в мэрии.

В сентябре 2023 года во время запуска движения по МЦД-4 президент Владимир Путин заявил, что столичные диаметры продлят до Калуги и Тулы в рамках «масштабной программы модернизации» Центрального транспортного узла (ЦТУ).

Сергей Собянин тогда же говорил об увеличении числа поездов на этих маршрутах — по его мнению, они должны ходить каждые 20–30 минут. Сейчас интервал составляет 45–180 минут — и это, по словам градоначальника, «никого не устраивает». Через три месяца господин Собянин пообещал, что МЦД дойдет и до Твери.

Отметим, что термин «продление» не означает запуска новых сквозных маршрутов МЦД — например, от Твери до Тулы. В столичном департаменте транспорта ранее поясняли “Ъ”», что все существующие пригородные поезда будут ходить по тем же маршрутам и до тех же вокзалов, что и сейчас. А вот новые, дополнительные составы в Москву не поедут: они будут ходить только между хабами МЦД и региональными центрами.

По словам Сергея Собянина, с РЖД заключен «щадящий вариант» договоренности о совместном финансировании проекта, «учитывая огромную инвестиционную нагрузку» на компанию.

Это будут «минимальные капитальные вложения», сказал мэр, не раскрыв, впрочем, детали. Он лишь отметил, что работа связана «в первую очередь с улучшением логистики, операционными и информационными системами самой железной дороги». Ранее столичный вице-мэр Максим Ликсутов давал понять, что «продление» МЦД войдет в совместную программу Минтранса РФ, РЖД и правительства Московской области. Глава Минтранса Роман Старовойт в июле 2024 года пообещал, что развитие инфраструктуры ЦТУ войдет в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». В Минтрансе оценивали его стоимость в 6,8 трлн руб. Впрочем, по данным “Ъ”, до принятия федерального бюджета на 2025–2027 годы в Госдуме (прошел первое чтение) финансирование и детали нацпроекта не утверждены.

Глава Союза пассажиров, член общественного совета Минтранса России Кирилл Янков говорит, что в рамках проекта «продления» МЦД не стоит ждать появления составов, курсирующих «каждые десять минут до Калуги». Это должна быть «скоростная электричка, отправляющаяся, скажем, каждый час». Для такого движения требуются четырехпутные железнодорожные ветки: они уже есть на линиях МЦД, а, например, на Савеловском направлении их придется достроить, добавляет эксперт. Кроме того, предстоит отремонтировать «крупные станции за пределами МЦД» и «высвободить расписание для скоростных поездов», говорит господин Янков: «Это будет легко сделать на Киевском направлении РЖД, где мало грузовых поездов, но сложно, например, на загруженном Рязанском направлении».

Александр Воронов