Килиан Мбаппе получит добавку

Противостояние одного из лучших футболистов мира, форварда сборной Франции и испанского «Реала» Килиана Мбаппе и его прежнего клуба ПСЖ вышло на следующий уровень. В пятницу Апелляционный суд Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) огласил вердикт по иску Мбаппе к парижанам. Он подтвердил принятое ранее лигой решение обязать ПСЖ выплатить Мбаппе €55 млн. В клубе с таким вердиктом сразу не согласились и пообещали его опротестовать. По всей видимости, точку в деле придется ставить Спортивному арбитражному суду (CAS).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе во время матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» (22 октября 2024 года)

Фото: Susana Vera / Reuters Килиан Мбаппе во время матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» (22 октября 2024 года)

Фото: Susana Vera / Reuters

Переход одного из сильнейших форвардов планеты, чемпиона мира 2018 года Киллиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал» становится все более скандальным. Напомним, что в Мадрид Мбаппе, который выступал за парижан с 2018 года, перебрался минувшим летом после истечения срока действия контракта с ПСЖ. Ушел он, как выяснилось, не без проблем.

Уже после смены места работы Мбаппе посчитал, что ПСЖ задолжал ему солидную сумму — €55 млн.

Из них €36 млн пришлись на недоплату по подписному бонусу, а оставшаяся сумма — долг по зарплате за несколько месяцев, предшествовавших переходу Мбаппе из ПСЖ в «Реал».

Участники спора не смогли договориться о разрешении противоречий в ходе переговоров. В итоге Мбаппе обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции. Комитет по разрешению споров LFP постановил, что претензии Мбаппе обоснованы, и предписал ПСЖ выплатить игроку искомые им €55 млн в течение восьми дней.

ПСЖ с этим решением не согласился и подал протест в апелляционную инстанцию LFP. Однако и она встала на сторону футболиста, о чем и было объявлено в пятницу.

«ПСЖ обязан исполнить его требования,— заявили агентству AP в LFP.— Решение апелляционной инстанции не может быть обжаловано. Но может быть вынесено на обсуждение исполкома Федерации футбола Франции». Добавим, что в ПСЖ практически сразу после того, как стало известно о том, что LFP поддержала требования Мбаппе, сообщили, как утверждает агентство AFP, об отказе исполнять решение дисциплинарной инстанции. Иными словами, парижане готовы идти до конца. То есть до разбирательства в Спортивном арбитражном суде. Именно он является последней инстанцией в спортивных спорах.

Тяжба с ПСЖ на данный момент является лишь одной из проблем, с которыми столкнулся Мбаппе. На прошлой неделе стало известно, что полиция Швеции проводит проверку после заявления некой особы женского пола о том, что она была изнасилована Мбаппе. Форвард действительно посещал столицу Швеции. В Стокгольме он пошел в ночной клуб, где присутствовало некоторое количество специально приглашенных женщин. Там сошелся с дамой, с которой и отбыл в отель. Как сообщало потом издание Le Parisien, утром после расставания недавние близкие знакомые обменялись сообщениями, из которых следует, что в их интимном общении не было элемента принуждения. Собственно, сам факт вступления в близость с некой женщиной в Стокгольме Мбаппе и не отрицает (футболист не подвергался аресту и беспрепятственно покинул Швецию), но настаивает на том, что все случилось по согласию.

Однако при этом сразу после того, как публика узнала о том, в чем его подозревают, Мбаппе заявил, что за этой историей стоят владельцы ПСЖ.

Удивительным образом сообщения о проблемах Мбаппе с законом появились в прошлый вторник. Именно в этот день LFP и начала рассмотрение его спора с ПСЖ. Тогда же он написал в социальной сети X: «Фальшивые новости. Но это было так предсказуемо в преддверии начала слушаний!»

Александр Петров