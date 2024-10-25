Для встречи первых лиц саммита БРИКС было подготовлено 55 подносов с чак-чаком

Для встречи высокопоставленных гостей саммита БРИКС было подготовлено 55 подносов с чак-чаком, на одном подносе находится примерно 2 кг десерта. Об этом журналистам рассказала начальник цеха по производству чак-чака в АО «Казанский хлебзавод №3» Ольга Косолапова.

Всего для трех дней мероприятия изготовлено 300 кг чак-чака.

Над заказом трудились 40 сотрудников двухэтажного цеха — в день в цеху работает от 15 до 20 человек. Для выполнения заказа к саммиту, если требовались дополнительные руки, на помощь выходило не более 10 человек. Но в основном с нагрузкой справлялись самостоятельно, так как все поставлено «на поток».

По словам главного технолога Гульзиды Амерхановой, контроль продукции осуществлялся особо тщательно: «Усиленный контроль за качеством сырья, сиропа, поступлений — за всем»,— подчеркнула собеседница.

По словам главного технолога, выполнять этот заказ было особенно волнительно, переживания даже нарушали сон.

Продукты закупались за две недели, чтобы всех ингредиентов было достаточно, и все было свежим к моменту употребления. При этом, Гульзида Амерханова отмечает, что на производстве они всегда стараются для казанцев и гостей города держать стабильное качество.

Зарина Акбирова