Перрон для приема первых лиц в Казанском аэропорту построили за 6 месяцев. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщил заместитель премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров.

По словам господина Гафарова, строительство нового перрона обсуждалось в феврале 2024 года, и тогда было понятно, что аэропорт не сможет принять то количество гостей, которое приедет в столицу Татарстана. «В апреле мы вышли на землю, и 15 октября этот перрон сдали»,— заключил Шамиль Гафаров.

На строительство нового перрона выделялось 7,7 млрд руб. Финансировался проект из федерального бюджета и бюджета Татарстана. Новый перрон сможет одновременно принимать 33 широкофюзеляжных самолета.

Зарина Акбирова