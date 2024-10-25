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Потенциальный охват аудитории саммита БРИКС составил около 11,4 млрд просмотров

Потенциальная аудитория, следившая за событиями XVI Саммита БРИКС, составила около 11,4 миллиарда просмотров, из которых 3,2 миллиарда пришлись на СМИ и 8,2 миллиарда — на социальные сети. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель аппарата Кабинета министров Республики Татарстан Шамиль Гафаров на брифинге «Об итогах проведения в Казани Саммита глав государств БРИКС 2024 года».

Средства массовой информации из 94 стран опубликовали 60 715 сообщений о саммите. В социальных сетях было размещено около 418 тысяч сообщений.

На саммит были аккредитованы 1495 журналистов, из них 730 человек представляют российские СМИ, а 765 — иностранные.

Влас Северин

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