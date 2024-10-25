Количество валютных операций в дни саммита БРИКС в Казани выросло до 3,5 тысячи

В дни проведения саммита БРИКС в Казани было проведено более 3,5 тыс. валютных операций. Об этом сообщил глава аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров.

Большинство валютных операций было проведено в отделениях банков (около 62%). Остальные 38% пришлись на банкоматы. Около 70% валютных операций были связаны с долларами США, ещё 23% — с евро.

«Мы же всё понимаем: приезжают иностранцы. Карточки у них на территории РФ не работают», — пояснил Шамиль Гафаров.

Он также рассказал, что на встречи для организации банковских операций дважды приглашали управляющего отделением Национального банка по Татарстану Марата Шарифуллина и представителей «Ак Барс Банка».

На время саммита БРИКС в отелях были организованы дополнительные банкоматы и пункты обмена валюты.

Диана Соловьёва