Мужчины добавили оборотов

В эти выходные этапом серии Гран-при России в Магнитогорске открывается очередной сезон в отечественном фигурном катании, все еще изолированном санкциями от международного, но сохранившем богатый набор интригующих моментов. Один из главных на сей раз связан с соревнованиями одиночников, вдруг намекнувших на готовность к рывку, подобному тому, что раньше совершили одиночницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На контрольных прокатах Марк Кондратюк продемонстрировал, что мог бы конкурировать с лучшими одиночниками мира

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ На контрольных прокатах Марк Кондратюк продемонстрировал, что мог бы конкурировать с лучшими одиночниками мира

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Отечественное фигурное катание все еще существует в режиме международной изоляции, и пока непонятно, есть ли у него шансы на скорое возвращение на топовые состязания. Но в любом случае дефицита причин внимательно следить за новым внутренним сезоном в особенном с точки зрения востребованности у публики виде, кажется, нет.

Этот сезон будет плотным во всех смыслах. Много соревнований — пять этапов Гран-при России с февральским финалом в Новосибирске. Плюс — декабрьский чемпионат страны. Плюс — январский чемпионат по прыжкам, отечественное изобретение, кажется уже приглянувшееся иностранцам. Плюс — мартовский командный Кубок «Первого канала» и турнир шоу-программ после него. Плюс — интегрированная во все эти состязания «Лига чемпионов». Ее придумали Федерация фигурного катания России и «Первый канал», решившие «виртуально» разбить топовых фигуристов на команды и начислять им очки, проводя по ходу сезона еще и разные челленджи. А призовой фонд в 20 млн руб. представляется неплохим стимулом для спортсменов за очки биться.

Плотность — это и про набор интриг, с сезоном связанных. А он довольно богатый.

Парное катание, видимо, на несколько месяцев осталось без испытывающей проблемы со здоровьем Алены Косторной, когда-то топовой одиночницы, в прошлом сезоне не так уж плохо дебютировавшей в новом для себя жанре с Георгием Куницей и вроде бы полной амбиций. Но основные его действующие лица на месте. Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским долго тренировались вместе в группе Тамары Москвиной, а в 2023 году Бойкова и Козоловский, начавшие слишком часто уступать конкурентам, перешли к Этери Тутберидзе, прославившейся как автор технической революции в женском одиночном катании и захотевшей попробовать себя и в парном. Предыдущий сезон расклад в противостоянии двух великолепных дуэтов, чья борьба ведется на таком уровне, что, кажется, допусти их сейчас к участию в мировом первенстве, золото с серебром России были бы гарантированы, не изменил. Однако Бойкова с Козловским продолжают программы усложнять и, если научатся без помарок исполнять свой уникальный четверной выброс, явно серьезно прибавят в оценках.

В танцах история похожая. Тут на ветеранов Александру Степанову и Илью Букина, позиций не сдающих, ведут охоту Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

В женском катании, российской гордости номер один последнего десятилетия, как обычно, целый отряд спортсменов со сложным контентом — таких как прошлогодний лидер Аделия Петросян, Ксения Синицына, Алина Горбачева, и есть пара загадок. Одна из них — знаменитая Александра Трусова, королева четверных прыжков, которая, правда, выйдя недавно замуж на фигуриста Макара Игнатова, взяла его фамилию. В соревнованиях она не выступала уже два года и, казалось, завершила карьеру, но внезапно заявилась на сентябрьские контрольные прокаты в Санкт-Петербурге, дав поводы спорить о том, будет ли конкурентоспособна после возвращения в спорт. Впрочем, в данный момент возвращение состоявшимся назвать нельзя: в списке тех, кто подтвердил участие в стартовых этапах Гран-при, ее нет. Состоявшееся возвращение — это про Софью Акатьеву, еще одну ученицу Тутберидзе, которая в сезоне позапрошлом смотрелась без пяти минут безусловной российской примой. Но стрессовый перелом выбил Акатьеву из обоймы. Теперь, пропустив целый год, она пробует в нее снова ворваться.

Однако выше всего градус интриги, пожалуй, в мужском одиночном катании, раньше остававшемся в густой тени женского. Вкус к прыжкам в четыре оборота, к тому же отличающимся трудностью, сопоставимой с той, которой обладают опережавшие россиян зарубежные фронтмены, во время выступлений в первой половине осени продемонстрировали сразу несколько спортсменов. А Марк Кондратюк на контрольных прокатах просто поверг в шок всех, кто привык к техническому отставанию российских мужчин. Пять сделанных четверных прыжков в произвольной программе — это всего на один меньше рекорда американца Ильи Малинина и намек на что-то очень-очень неординарное.

Алексей Доспехов