Суд запретил мэрии Уфы проводить торги на право застройки Зауфимья

Арбитражный суд Башкирии согласился с доводами ООО «Горные разработки» из Челябинской области и запретил мэрии Уфы проводить конкурс на право комплексного развития незастроенной территории возле Восточного выезда (севернее деревни Елкибаево). Запрет будет действовать до окончания судебных разбирательств между компанией и администрацией, в которых «Горные разработки» требуют аннулировать торги из-за нарушений. Суть исковых требований неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», под застройку в Зауфимье отводятся участки площадью 156,9 га, на комплексное развитие территории (КРТ) дается 25 лет. По условиям конкурса, застройщик должен предложить за право заключения договора КРТ не менее 12 млн руб., а минимальный объем инвестиций составит 207 млрд руб.

Победитель конкурса должен будет построить многоквартирные жилые дома высотой до 50 этажей с общей площадью жилых помещений до 1,7 млн кв. м. Также девелопер обязан предусмотреть размещение парковок и объектов социальной инфраструктуры, а в муниципальную собственность необходимо будет безвозмездно передать четыре детских сада, рассчитанные на 800 мест, пункты охраны порядка и станцию скорой помощи.

В настоящее время, по данным госсервиса торгов, выявление победителя конкурса приостановлено из-за жалоб на действия администрации Уфы, поступивших в УФАС от ООО «Специализированный застройщик "Яркий 8.1"» (входит в ГК «Третий трест») и ООО «Контроль и электробезопасность».

Идэль Гумеров