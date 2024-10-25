В отношении экс-гендиректора ОТВ Стуликова возбудили дело за невыплату зарплаты

В отношении руководителя и владельца ООО «Медиахит» из Екатеринбурга Антона Стуликова возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотруднику. Ответ прокуратуры, в котором говорится о возбуждении дела по ч. 2. ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты), опубликовал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских в своем Telegram-канале. Расследование будет проводиться до 27 ноября 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Стуликов в 2015 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Антон Стуликов в 2015 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, в адрес ООО «Медиахит» направлено уведомление о вызове в налоговый орган для дачи пояснений по вопросу полноты отражения в налоговой отчетности за 2024 год выплат. Кроме того, налоговая проведет проверку на возможное внесение недостоверных сведений об адресе регистрации юрлица.

Антон Стуликов известен, как экс-гендиректор ОТВ (с 2010 по 2021 год) и «Областной газеты». Кроме того, он работал в таких изданиях, как «Вечерние ведомости» и «Ъ». В период с 2021 по 2022 год он был советником губернатора Евгения Куйвашева.

Полина Хабарова