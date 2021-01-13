Гендиректор ОТВ Антон Стуликов станет советником свердловского губернатора

Гендиректор телекомпании ОТВ (Свердловская область) Антон Стуликов покинет свой пост и станет советником губернатора Евгения Куйвашева. Канал он возглавлял с 2010 года. Кадровые перестановки предусмотрены процессом оптимизации, который запустили региональные власти в своих телекомпаниях: помимо ОТВ области в лице министерства по управлению госимуществом принадлежат «Четвертый канал» и Студии 41.

Процесс оптимизации предполагает, что все телекомпании сохранят автономность, но будут находиться под единым управлением. Это позволит, в частности, повысить эффективность административной и организационной работы, сообщили в департаменте информполитики области. «Мы обсуждаем со всеми сторонами вопросы оптимизации и перенастройки управления телеканалами, детали процесса. Задача — сохранить творческие профессиональные коллективы и применить накопленный годами опыт в новых условиях», — отметил вице-губернатор Сергей Бидонько.

Должность гендиректора ОТВ может занять Элеонора Расулова, которая сейчас возглавляет «Четвертый канал» и Студию 41. По ее словам, региональные власти уже предложили ей участвовать в конкурсе на должность главы ОТВ. «Не знаю, предлагали они только мне такую возможность или еще кому-то. Окончательное решение о том, кто будет руководить ОТВ примет совет директоров. Однако это процедурное мероприятие, поэтому произойдет не так быстро»,— сообщила Элеонора Расулова, подчеркнув, что телеканалы, которыми руководит она, не будут объединены: «Это два разных юридических лица, два разных направления. Один из них — 22 кнопка, другой в скором времени станет тематическим каналом».