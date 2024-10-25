Сборная России нашла себе соперников

Сборная России по футболу в ноябре проведет товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Против сборной Брунея, занимающей 184-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), российская команда сыграет 15 ноября в Краснодаре. Матч россиян против команды Сирии (93-е место в рейтинге FIFA) состоится 19 ноября в Волгограде.

С обоими соперниками сборная России ранее никогда не играла. С командой Сирии в 1988 году встречалась сборная СССР. Товарищеская встреча прошла в Дамаске и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) из-за военных действий на территории Украины. В настоящее время она занимает 34-е место в рейтинге FIFA, обе предстоящие встречи будут в нем учтены.

Роман Левищев