Из свежей почты

Соня Шиман, 8 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 215 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Телезрители ГТРК «Ямал» соберут 26 тыс. руб.

В два месяца у дочки начались судороги. Лечение у местных врачей не помогало, мы повезли Соню в московскую клинику, ей подобрали лекарства, и приступы прекратились. Мы занялись лечебной физкультурой, дочка начала держать голову, переворачиваться. Но через три месяца эпилепсия вернулась. Благодаря поддержке Русфонда Соню приняли на лечение в Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве, купировали судороги и начали реабилитацию. Дочка еще не сидит без опоры, не стоит и не говорит, но речь понимает, научилась удерживать предметы, интересуется окружающим миром. Лечение нужно продолжать, и я опять прошу вашей помощи. Елена Шиман, Ямало-Ненецкий АО

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочке требуется коррекция противосудорожной терапии и продолжение лечения для нормализации мышечного тонуса, увеличения объема движений, укрепления мышц, развития речи».

Вероника Ерхова, 5 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 167 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 36 тыс. руб.

Вероника родилась в срок, здоровой. Только у нее была странная форма головы — вытянутая, и затылок гребнем. В областной больнице провели компьютерную томографию черепа и выявили преждевременное сращение теменных костей. Нам объяснили, что это нарушает рост и развитие мозга, без лечения Вероника будет отставать в умственном и физическом развитии, может потерять слух и зрение! Операцию дочке провели в московской клинике, а теперь ей необходимо почти год носить ортопедические шлемы. Но оплатить их изготовление нам не по силам. Екатерина Ерхова, Нижегородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке требуется послеоперационная коррекция формы черепа с применением краниальных ортезов. В результате голова приобретет анатомически правильную форму».

Архип Копчёнков, 5 месяцев, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 261 935 руб.

Внимание! Цена лечения 335 935 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Брянск» соберут 24 тыс. руб.

Сынок родился с искривленными ножками, стопы были синими, вывернутыми наружу. Один ортопед назначил массаж, другой — гипсование. Архип все время плакал и плохо спал. Лечение не помогало, и я повезла сына в смоленскую клинику. Там врачи поставили диагноз «вертикальный таран» и рекомендовали срочно обратиться к опытному ярославскому ортопеду Максиму Александровичу Вавилову. Он подтвердил диагноз и сказал, что необходимо хирургическое лечение, но его оплата нам не по средствам. Юлия Копчёнкова, Брянская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Ребенку планируется курс этапных гипсований обеих стоп и ряд операций — закрытая ахиллотомия, фиксация сустава спицами с последующим их извлечением. В результате мальчик сможет нормально ходить».

Кристина Аносова, 3 года, генетическое заболевание — первичный иммунодефицит, спасет лекарство. 247 880 руб.

Внимание! Цена лекарства 619 880 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Бурятия» соберут 22 тыс. руб.

Год назад дочка тяжело заболела: поднялась температура, увеличились лимфоузлы, руки и ноги отекли. Анализ показал такой низкий уровень гемоглобина, что понадобились переливания крови. Несколько месяцев Кристину лечили в больнице. После выписки мы надеялись, что все беды позади. Но лихорадка вернулась, лимфоузлы вновь увеличились, а уровень гемоглобина упал. Обследование выявило редкую поломку гена, которая разрушает иммунитет и вызывает тяжелое воспаление. Дочку спасет лекарство анифролумаб, но оно стоит огромных денег. Пожалуйста, помогите! Мария Аносова, Бурятия

Гематолог Детской республиканской клинической больницы Наталья Базарсадуева (Улан-Удэ): «Учитывая диагноз и активность воспалительных процессов, а также высокий риск развития опасных осложнений, девочке по жизненным показаниям требуется терапия препаратом анифролумаб (сафнело)».

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