Для спасения Андрея Елисеева не хватает 902 307 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Андрея грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Консервативное лечение не дало желаемого результата. В связи с быстрым увеличением деформации позвоночника, прогрессирующей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, нарастающим болевым синдромом мальчику в ближайшее время требуется операция с использованием новой технологии VBT, которая позволит выпрямить позвоночник, сохранив его подвижность. Андрей быстро восстановится и сможет вести активный образ жизни».

Стоимость операции 2 333 307 руб. Компания «Дорожная сеть» внесла 500 тыс. руб. Антон Николаевич внес 200 тыс. руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным,— еще 700 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 902 307 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Андрея Елисеева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Андрея — Елены Николаевны Елисеевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).